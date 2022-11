Aké rodinné tajomstvá ukrýva staré sídlo obrastené zemolezom

Bratislava 3. novembra (OTS) - Sezóna zemolezu je príbeh z pera autorky svetových bestsellerov Mary Ellen Taylor. Rozprávanie o štyroch ženách: Sadie, Olivia, Elaine a Libby. Odohráva sa v dvoch časových líniách – počas druhej svetovej vojny a v súčasnosti.Libby sa po stroskotanom manželstve, niekoľkých potratoch a smrti otca vracia do svojho rodného mesta. Cíti sa úplne sama a chce začať odznova. Hoci jej nový život svadobnej fotografky poskytuje pocit, že jej život má aspoň nejaký zmysel, v prvom rade odvádza jej pozornosť od hlbokej bolesti.Keď dostane ponuku na fotenie historického sídla Woodmont, spoznáva jeho majiteľku Elaine Grantovú. Libby dokumentuje obnovu sídla, avšak najviac ju zaujme skleník zahalený popínavým zemolezom. Libby nadväzuje nové vzťahy a skúma zarastený, no zároveň strašidelne krásny, skleník a Woodmontské panstvo.Starý skleník a celé panstvo však ukrývajú množstvo temných tajomstiev, záhadnú a bolestnú minulosť, ktorú Libby musí odhaliť, pretože sa sama stáva ich súčasťou. Jeden list totiž zmení všetko, čo vie o svojich rodičoch, sebe a panstve.Dokáže odkryť dávno pochované korene minulosti a čo najcitlivejšie pozbierať plody svojich objavov? Sezóna zemolezu je krásny historický príbeh, rodinná dráma, v ktorej vás budú baviť obidve časové linky: súčasná s Libby, jej fotením a odhaľovaním minulosti. Aj tá pred desaťročiami, v roku 1943, v ktorej sledujeme Sadie a Oliviu. Miestami smutné rozprávanie, inokedy dramatické a napínavé...Prostredie Virgínie, staré sídlo, okolie, nádherné záhrady, starý skleník prerastený zemolezom... Mimochodom, zemolez je popínavá rastlina, ktorá má symbolizovať najmä šťastie, ale aj oddanosť a večné puto. S pribúdajúcimi rokmi táto rastlina postupne mohutnie a rozrastá sa a je veľmi ťažké ju vykoreniť. Ak sa chce človek rastliny zbaviť, je to veľmi náročné.Z celého príbehu na vás dýcha čaro starobylého sídla, voňavých záhrad a skleníka, ktorý je prerastený zemolezom. To všetko autorka výborne preplietla s osudmi jednotlivých postáv, a hoci niektoré pasáže sú pomalšie, prispôsobíte sa a vôbec vám rýchlejšie tempo nechýba. Vychutnávate si postupné odhaľovanie tajomstiev a spletitých rodinných vzťahov.Rodená južanka, autorka bestsellerov v Amazon Chart, zobrazuje lásku svojho domovského štátu Virgínie, ktorú cítiť aj v jej súčasnej beletrii so romantickou tematikou. Keď Mary Ellen nepíše, svoj čas trávi pečením, turistikou a rozmaznávaním jej trpasličích jazvečíkov, Buddyho, Belly a Tikiho.