Ako bojovať so stareckou demenciou? Dodržiavajte tieto rady

Bratislava 13. decembra (OTS) - Dobrou správou je, že sa dá zakročiť proti stareckej demencii už v počiatku. Farmaceutka z lekárne Dr. Max Júlia Kollárová vám priblíži, v čom spočíva prevencia, aké sú príznaky a čo všetko by mala zahŕňať starostlivosť o seniora s týmto ochorením.Starecká demencia patrí medzi chronické degeneratívne ochorenia mozgu, pri ktorých odumierajú nervové bunky a nové sa nevytvárajú. Medzi prvé varovné signály patria problémy s vyjadrovaním sa. Ďalším vážnym výkričníkom je zabúdanie mien svojich blízkych, postupne ich človek prestáva spoznávať, hľadá na to výhovorky a je sám zo seba nervózny. Depresia, smútok a agresia taktiež môžu naznačovať príznaky ochorenia. Neliečená demencia ohrozuje život pacientov a vedie k postupnej spoločenskej izolácii.Foto: Unsplash.com/Richard BellVýznamným faktorom je správna výživa, a to už v strednom veku. Potrebuje ju nielen naše telo, ale aj mozog a nervové tkanivá. Dôležitý je výber správnych potravín obsahujúcich veľa vitamínov, a to najmä skupiny B, C, E. „Pravdepodobnosť vzniku demencie znižuje aj vyššie vzdelanie a pravidelný tréning mozgu a pamäti. Využívať sa na to môžu rôzne logické, pamäťové hry, ktoré si vyžadujú zvýšenú pozornosť. Vhodné je prihlásiť sa na rôzne jazykové kurzy alebo na univerzitu tretieho veku. Dobrou tréningovou pomôckou je tiež lúštenie krížoviek, hranie šachu či čítanie kníh,“ radí farmaceutka z lekárne Dr. Max. Treba si vybrať aj akúkoľvek fyzickú aktivitu, ktorá namáha mozog. Môže ísť napríklad o jednoduché žonglovanie, pri ktorom sa posilňuje hlava aj telo alebo cvičenie vo vode. Dôležitý je aj dostatok sociálnej a duševnej aktivity, pretože sociálne väzby stimulujú aktivitu mozgových buniek. Medzi rizikové faktory, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť vzniku demencie, patrí ženské pohlavie, výskyt tohto ochorenia v rodine, vyšší vek, prekonané úrazy hlavy spojené najmä so stratou vedomia, nízke vzdelanie, vysoký krvný tlak, zvýšená hladina cholesterolu, poruchy prekrvenia mozgu. Júllia Kollárová upozorňuje, že stareckú demenciu síce nedokážeme vyliečiť, ale správou liečbou dokážeme ovplyvniť jej priebeh.Foto: Unsplash.com/Mark TimberlakeKtoré vitamíny je dôležité užívať pri stareckej demencii? Sú to všetky vitamíny skupiny B, ale najmä Vitamín B9 – kyselina listová. Nájdete ju v listovej zelenine či strukovinách a odporúčaná denná dávka je 100 g na deň. Vitamín B1 (tiamín) užívajte denne v dávke 1,4 g. Nájdete ho v strukovinách, ale aj v kuracom mäse, rybách, cestovinách a celozrnnom pečive. Vitamíny C a E obsahujú citrusové plody, paradajky, papriky a orechy. Odporúčaná dávka vitamínu C je 60 až 100 mg denne. Júlia Kollárová z Dr. Max radí, že pomôže aj užívanie škorice alebo pitie kávy – škorica obsahuje zložky, ktoré podporujú činnosť mozgu a káva znižuje šancu na vývoj stareckej demencie, pretože obsahuje kofeín a je bohatá na antioxidanty. Korenie karí je bohaté na kurkumín, ktorý má protizápalové účinky, blokuje aj tvorbu amyloidových povlakov, čím napomáha v prevencii Alzheimerovej choroby. Omega-3 mastné kyseliny sú nevyhnutné na správnu funkciu mozgu a nájdete ich vo všetkých druhoch rýb, v orechoch a sóji. Užívajte ich v dávke 250 mg za deň, v starobe to môžu byť až 2 gramy za deň. „Z pohľadu výživových doplnkov je v prevencii stareckej demencie nápomocná skupina látok zvaných nootropiká, ktoré zlepšujú krvný tok v mozgu, čím dodávajú mozgu dostatok kyslíka. Zlepšujú prepojenie medzi jednotlivými časťami mozgu, pamäť, reč, motoriku, ovplyvňujú sústredenie a plánovanie. Je však potrebné, aby sme ich užívali dlhodobo, pretože ich maximálny účinok nastupuje až po 2-3 mesiacoch,“ tvrdí farmaceutka.Foto: Unsplash.com /LOGAN WEAVER | @LGNWVRJe dôležité, aby si správanie seniora (najmä vo veku 70 až 75 rokov) všímala jeho rodina a blízki. Nemali by ste u neho podceniť drobné výkyvy nálad, najmä ak sa opakujú čoraz častejšie. Nezabúdajte sa rozprávať s osobou trpiacou stareckou demenciou a neizolujte ju, pretože spoločenský kontakt je dôležitou formou prevencie. O ochorení vám môžu dať cenné informácie nielen lekári, ale skúsenosti ľudí vo vašom okolí, ktorí už majú skúsenosť so starostlivosťou o pacienta s demenciou. Dbajte o pitný režim a o preventívne podávanie vitamínov pacientovi. V neposlednom rade by ste podľa farmaceutky z Dr. Max mali dohliadnuť na precvičovanie psychických schopností seniora vo vašej rodine, akými sú čítanie, lúštenie krížoviek či mierna fyzická námaha – ide o dobrú prevenciu.