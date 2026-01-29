< sekcia Import
Ako jesť lepšie a s radosťou? Ako žiť zdravšie a dlhšie?
Toto je Recept na dlhovekosť.
Autor OTS
Bratislava 29. januára (OTS) - Nie diéta, nie zákaz, ani počítanie kalórií. Táto kniha ukazuje, že k dlhému a zdravému životu vedie radosť z jedla, spoločné stolovanie a návrat k prirodzenej strave.
Kniha Recept na dlhovekosť: Ako sa stravujú najzdravší ľudia na svete sa začína nepríjemnou, no veľmi dôležitou otázkou: aký má zmysel dlhý život, ak jeho posledné desaťročia strávime v chorobe? Autorka upozorňuje na výrazný rozdiel medzi dĺžkou života a dĺžkou zdravého života – teda obdobím, ktoré prežijeme bez vážnych zdravotných obmedzení.
Giulia Crouch sa inšpiruje tzv. modrými zónami – oblasťami sveta, kde sa ľudia dožívajú nadpriemerne vysokého veku v dobrom zdraví. Medzi ne patrí napríklad Sardínia, Okinawa, Nicoya či Ikaria. Práve Sardínia má pre autorku osobitný význam, keďže odtiaľ pochádzal jej starý otec, ktorého životný štýl v nej už od detstva vzbudzoval zvedavosť.
Spoločným menovateľom týchto komunít nie je exotická superpotravina ani prísny režim, ale jednoduchý, prirodzený a radostný vzťah k jedlu. Jedia sezónne, lokálne, prevažne rastlinnú stravu a potraviny spracúvajú minimálne. Jedlo nie je nepriateľom, ale oslavou.
Strava ľudí z modrých zón je bohatá na zeleninu, strukoviny, orechy, olivový olej a celozrnné výrobky. Mäso sa objavuje len príležitostne, ryby v rozumnom množstve. Dezerty sú skôr sviatkom než každodenným zvykom a chlieb sa pečie tradične – kváskový, nie ultraspracovaný.
Kniha sa nevenuje len tomu, čo jeme, ale aj ako potraviny kombinujeme. Fascinujúcim príkladom sú „tri sestry“ z oblasti Nicoya – fazuľa, kukurica a tekvica. Spolu vytvárajú výživovo dokonalú kombináciu aminokyselín, vlákniny a antioxidantov.
Podobne zeleninová zmes sofrito – základ z cibule, mrkvy, zeleru a paradajok na olivovom oleji. Používa sa v rôznych podobách po celom svete a má preukázateľné protizápalové účinky. Varenie paradajok v olivovom oleji zvyšuje vstrebateľnosť lykopénu, silného antioxidantu, ktorý podporuje zdravie mozgu a môže pomáhať v prevencii rakoviny.
Recept na dlhovekosť vám nesľubuje nesmrteľnosť. Ponúka však niečo cennejšie: možnosť prežiť viac rokov v lepšej kondícii, s radosťou z jedla a rešpektom k vlastnému telu. A to je recept, ktorý stojí za vyskúšanie.
Z anglického originálu The Happiest Diet in the World (Giulia Crouch, 2024) preložila Patrícia Murinová.
Milan Buno, knižný publicista
