Ako malá krajina ovplyvňovala svetové dejiny

Bratislava 17. mája (OTS) - Ukázalo sa, že poloha Islandu uprostred severného Atlantiku bola počas vojny kľúčová. Ani jedna strana však nevedela, aký dôležitý napokon bude... Ako Island zmenil svet je pútavé rozprávanie o tom, ako maličký ostrov uprostred Atlantiku po stáročia ovplyvňoval svet.Možno viete, možno nie - dejiny Islandu sa začali pred 1 200 rokmi, keď istý frustrovaný vikinský kapitán a jeho neschopný navigátor narazili na súš uprostred severného Atlantiku. Odrazu ostrov nebol už len hniezdom rybárov dlhochvostých. Vyrástol na ňom národ, ktorého diplomati a hudobníci, námorníci a vojaci, sopky a rastliny nenápadne a nezvratne menili svet.Kniha Ako Island zmenil svet vás vezme na kuriózne putovanie históriou, aby im ukázala úlohu Islandu v pestrej škále udalostí, ktoré hýbali dejinami - od Francúzskej revolúcie cez vznik štátu Izrael až po pristátie na Mesiaci.Malý národ malého ostrova sa znovu a znovu ocital v úzkom vzťahu s dejinnými zvratmi, ktoré formovali svet do podoby, v akej ho poznáme dnes. Dozviete sa, ako to všetko prebiehalo, a navyše sa pri tom výborne zabavíte!Pozrite si, čo o knihe hovorí sám autor:Egill Bjarnason je islandský novinár. Jeho reportáže o Islande vychádzajú v renomovaných periodikách ako The New York Times, National Geographic a Lonely Planet. V súčasnosti prednáša na Islandskej univerzite v Reykjavíku.„Tento príťažlivý úvod do jedinečnej a fascinujúcej kultúry nešetrí zábavnými anekdotami ani užitočnými vsuvkami z islandského jazyka,“ hodnotí knihu prestížny Publishers Weekly.Odporúčame prečítať, ak máte radi knihy na štýl Billa Brysona (Ľudské telo, Stručná história takmer všetkého) alebo Tima Marshalla (V zajatí geografie).Autor má evidentne zmysel pre humor, dobrý štýl písania.Pre koho je teda táto kniha? Predpokladám, že s chuťou si ju prečítajú milovníci cestovania (boli na Islande, alebo sa chystajú), tiež historici a fanúšikovia dejín, či zvedaví ľudia.Milan Buno, knižný publicista