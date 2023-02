Ako prestať diétovať? Tu sú rady odborníka na výživu

Napríklad:

• Mrkvovo-zázvorová polievka

• Misky zo šalátu s tempehom, kari a cícerom

• Makaróny so syrom z koreňovej zeleniny

• Karbonátky z červenej fazule a repy

• Rizoto z prosa s hubami, bielou fazuľou a špenátom

• Tekvicový koláč

Bratislava 14. februára (OTS) - Ale skutočné vedecké dôkazy... Tie však vie čítať málokto a aj preto sa do ich analýzy vrhol uznávaný lekár a odborník na výživu Michael Greger.Už mu vyšlo viacero bestsellerov a najnovšie knihy Ako nediétovať – Kuchárka V prvej časti ponúka Greger praktické tipy a rady, napríklad 17 zložiek pre ideálne chudnutie, či 21 nástrojov pre urýchlenie chudnutia.Dozviete sa napríklad, že kalórie neexistujú a nemáte ich už počítať. Sto kalórií cíceru má iný účinok ako sto kalórií kuracieho mäsa alebo žuvačky, vzhľadom na ich odlišný vplyv na faktory, ako je vstrebávanie, chuť do jedla alebo mikrobióm.V druhej časti už nájdete vyše 100 receptov pekne rozdelených do kapitol: Polievky, Šaláty, Cestoviny, Zelenina ako hlavný chod, Strukoviny, Obilniny, Raňajky a Ovocie.Na záver knihy Ako nediétovať – Kuchárka pridáva Základné ingrediencie a tiež časový harmonogram varenia strukovín a obilnín.Mnohé knihy o diétach spravidla skôr zahmlievajú, než objasňujú. „Selektívne vyberajú len to, čo sa im hodí, čo je vlastne potláčanie dôkazov alebo klamanie neúplnými dôkazmi, aby potlačili niektoré obľúbené teórie a ignorovali zvyšok s cieľom podporiť vlastnú agendu. Je to opak vedy. V skutočnej vedeckej práci vychádzajú závery z dôkazov, nie naopak,“ tvrdí Michael Greger.Okrem toho, že je diéta účinná a udržateľná, musí byť aj bezpečná. Z kníh, ktoré v sedemdesiatych rokoch ponúkali diétu s tekutými bielkovinami sa predali milióny výtlačkov, ale diéta začala ľudí zabíjať, pripomína Dr. Greger. Bezpečnosť je podľa neho o chudnutí bez straty zdravia.Každý dlhodobý stravovací model musí byť aj nutrične kompletný, čiže musí obsahovať všetky základné vitamíny a minerály.A napokon strava, ktorú sme si vybrali, by nám mala predĺžiť život. Konzumované jedlo by nám prinajmenšom nemalo život skrátiť a v ideálnom prípade by malo byť dosť zdravé na to, aby náš život vylepšilo. Nemá zmysel chudnúť, ak pre schudnutie o všetko prídete.Michael Greger napísal tiež dva veľké hity. Ako nezomrieť je 460-stranová kniha nabitá informáciami, faktami a radami. Pútavou a často aj vtipnou formou sumarizuje posledné výsledky vedeckého poznania (cituje výsledky asi 2 600 štúdií) na tému výživy a zdravia.Ako nediétovať je plná praktických rád a priekopníckeho výskumu v oblasti stravovania. Rozoberá aj kľúčové zložky ideálnej diéty na chudnutie.