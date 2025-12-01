< sekcia Import
Ako s deťmi hovoriť o ľuďoch bez domova?
Novinka Juraja Raýmana nie je len obyčajnou knihou pre deti. Tak, ako sú čitatelia a čitateľky pri jeho tvorbe zvyknutí, aj v tentoraz má jeho príbeh hlbší presah.
Autor OTS
Bratislava 1. decembra (OTS) - Kniha Hovoriace mačky Ďura Haraburdu je o potrebe nepotrebného, o tom, čo má a nemá naozajstnú hodnotu a o tom, že pozerať sa na svet zo správneho uhla je niekedy veľké umenie. Okrem troch mačacích kamarátov je v nej ústredným motívom téma ľudí bez domova. Autor nám pripomína, že hovoriť o nich s najmenšími by nemalo byť tabu.
Preto bude kniha Hovoriace mačky Ďura Haraburdu uvedená do života tak trochu netradične – 3. decembra 2025 v Dennom nízkoprahovom centre Domec, ktoré spadá pod OZ Vagus. Uvedenie bude spojené s diskusiou o tom, ako sa s deťmi rozprávať o ľuďoch bez domova. Diskutovať budú autor Juraj Raýman a psychologička Jana Kapcová. Podujatie začína o 18.00 a moderuje ho Zuzana Kovačič Hanzelová.
Podujatie bude zároveň streamované naživo na Facebooku Vydavateľstva Slovart.
Juraj Raýman (1972) absolvoval štúdium filmovej scenáristiky a dramaturgie FTF VŠMU. Dlhodobo sa venuje najmä tvorbe pre deti. Je autorom viacerých rozprávkových kníh: Vianočka udatný, medveď Mňau, drak Čau a originál princezná Fujara Lopúchová, Emil z hôr, Náš brat Hlavička, Hon na tučniaka, Prázdniny s Pipom či knižnej série Drobci. Pre rozhlas napísal pôvodný rozprávkový seriál Tajomná píšťala, autorskú adaptáciu ľudovej legendy O čiernom mlyne a adaptáciu vlastnej literárnej predlohy Hlavička, ktorá na festivale rozhlasových rozprávok získala cenu divákov aj odbornej poroty.
Ako scenárista spolupracoval na projektoch Drobci, Websterovci a filmovej adaptácii príbehu o osemročnej Alici a jej neobyčajnom bratovi, ktorý, pre vlastnú bezpečnosť, nosí na hlave ochrannú prilbu a preto ho prezývajú „Hlavička“.
O autorovi
