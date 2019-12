Ako sa budeme mať na „staré kolená“?

Prekvapenie hneď na úvod

Bratislava 5. decembra (OTS) - Napriek tomu, že v produktívnom veku na starobu príliš nemyslia, ich predstavy o seniorskom veku sú vcelku optimistické.Keď sa najslávnejšia česká babička prisťahovala v roku 1825 na Staré bielidlo k rodine Proškových mala len 55 rokov! O čom by písala Božena Nemcová dnes, keby chcela zachytiť obraz súčasnej babičky?Dnešné päťdesiatničky sú zväčša na vrchole svojej profesionálnej kariéry, starajú sa nielen o svoje zdravie, ale záleží im aj na vzhľade, ďalej sa vzdelávajú, cestujú, športujú a majú množstvo atraktívnych koníčkov...Za posledné desaťročia sa predlžuje nielen dĺžka ľudského života, ale aj kvalita zdravia a prežívania seniorov majú úplne inú podobu.Majú tieto fakty vplyv aj na vnímanie starnutia a staroby mladšími ročníkmi?Bude sa nám starnúť ľahšie?Ako bude vyzerať náš dôchodkový vek za ďalších zhruba tridsať rokov?A aká bude v tom čase zdravotná starostlivosť?Prečo si máme takéto otázky klásť už dnes?Výpovedne o tom hovoria výsledky Bayer Barometer, ktorý na základe reprezentatívneho on-line prieskumu vypracovala agentúra Median v skupine tzv. mileniálov, teda ľudí vo veku 18 – 39 rokov, ktorí sa narodili v rokoch 1980 – 2000.Postoje mladych ludi k zdraviu a starnutiu:“ vysvetľuje, Managig Director Bayer pre Českú republiku a Slovensko.- predstavy o vlastnom dôchodkovom veku,- vnímanie seniorského veku v kontexte kvality zdravia a zdravotnej starostlivosti,- vlastná starostlivosť o zdravie a zdravý životný štýl.• Očakávaná dĺžka života žien pri narodení je na Slovensku necelých 81 rokov.• Predpokladaná dĺžka života slovenských mužov predstavuje necelých 74 rokov.• Očakávaná dĺžka života slovenských mužov je o zhruba sedem rokov kratšia ako v prípade žien.Hoci sú na Slovensku dnešní šesťdesiatnici ešte stále pracujúcimi ľuďmi, až 1/3 mladých ľudí narodených v rokoch 1980 – 2000 na Slovensku ako hranicu začiatku staroby uvádza 60 rokov. Len 27% opýtaných uviedlo vek 70 rokov.Zaujímavosťou je, že v Českej republike označila takmer tretina respondentov (32%) za hranicu nastupujúcej staroby až vek 70 rokov.,“ konštatuje všeobecná lekárka pre dospelýchOdpovede sú ďalším prekvapením.Napriek tomu, že štatistiky hovoria, že slovenskí muži sa dnes dožívajú v priemere približne 74 a ženy 81 rokov a dôchodkový veku na rok 2019 je na Slovensku 62 rokov a 202 dní, až 28% mladých ľudí na otázku „Koľko rokov prežijete v dôchodku?“ uvádza dobu 5 alebo menej rokov a až 24% oslovených si myslí, že do dôchodku vôbec nepôjdu.V Českej republike má tento názor celá jedna tretina respondentov (až 33%).Či to znamená, že chcú pracovať do vysokej staroby alebo si myslia, že sa dôchodku ani nedožijú, štúdia nešpecifikovala.Viac ako polovica ľudí (54%) však očakáva, že v dôchodku prežije do desať rokov života, 42% sa teší na 15 a viac rokov dôchodkového „ničnerobenia“.Muži, ktorí štatisticky zomierajú mladší, sa chcú z dôchodku tešiť dlhšie ako ženy. Zaujímavým faktom je paradox, že muži, ktorí na Slovensku štatisticky zomierajú skôr o 7 rokov ako ženy, majú plány prežiť v dôchodku oveľa dlhší čas ako ich nežné polovičky.Generácie mileniálov sa v spojení so starobou najviac obáva zdravotných problémov (36%) a straty samostatnosti (27%).V porovnaní s ostatnými kategóriami je obava z osamelosti (13%) zastúpená takmer rovnako nízko ako strach z finančných problémov(12%). Pričom obe tieto kategórie hodnotia odborníci ako najrizikovejšie faktory starnutia súčasných seniorov.“ konštatuje dlhoročná odborníčka na sociálnu prácuzo SOCIOFÓRA. „,“ dodáva.Úplne na okraji obáv mladých ľudí v starobe sú nuda, strata úcty v spoločnosti, strach zo života v domove dôchodcov, či strach zo straty orientácie v nových veciach a v pokroku (2 – 3%).Až 46% mladých ľudí si myslí, že prežije starobu aktívnejšie ako ich prarodičia a 2/5 (41%) z nich verí, že budú v tomto veku aktívnejší ako ich rodičia.“ konštatujeO tom, že základom pozitívneho prežívania staroby je dobré zdravie netreba diskutovať.Zdravie generácie mileniálov, teda ľudí vo veku od 18 – 39 rokov je ešte v plnej sile.Podľa barometra až 71% z nich netrpí žiadnou chorobu, kvôli ktorej by museli navštevovať lekára. 22% dochádza pravidelne na kontroly a 7% má určité ochorenie, ale kvôli nemu nenavštevuje pravidelne lekára.Podľa ukazovateľa „healthy life years“, teda „rokov života v zdraví“ sa Slovensko nachádza na konci európskeho rebríčka. (Zdroj: Eurostat)• Slovenky sa v zdraví dožívajú len 57 rokov.• Slováci niečo vyše 56 rokov.• Výrazne vyššiu úroveň „zdravých rokov“ ako my dosahujú v Českej republike, cca 64 rokov.A až 57% mladých ľudí predpokladá, že ich zdravotný stav bude v dôchodku primeraný ich veku a umožní im postarať sa sami o seba.Len necelá 1/5 oslovených (18%) odhaduje, že ich zdravie bude skôr chatrné a budú potrebovať pomoc druhých.Zdravo sa stravujú (61% konzumuje pravidelne ovocie a zeleninu, 51% vyváženú stravu), až polovica z nich si dopraje dostatok spánku a 1/3 pravidelne športuje.“, pýta sa. „Zlozvyky ako fajčenie (18%) a konzumáciu alkoholu (13%) uvádza na Slovensku len málo opýtaných. Je zaujímavé, že v Českej republike sa k nim „priznala“ takmer tretina respondentov (fajčenie 28% a konzumáciu alkoholu 23%).Ak berieme do úvahy anonymitu on-line prieskumov, pri ktorých majú respondenti nižšiu tendenciu ukazovať sa v lepšom svetle, dá sa uvažovať, že dané výsledky sú odrazom voľby tejto generácie k životu bez cigariet a alkoholu alebo ide o nepriznanie týchto najrozšírenejších nezdravých zlozvykov. „“ uvádza. Aj keď počas preventívnych prehliadok uvádzajú, že alkohol konzumujú len príležitostne, nárazovo na párty alebo počas víkendov na festivaloch, odborníčka považuje nárazové pitie pre zdravie za škodlivejšie ako pravidelný nižší príjem alkoholu (2 – 3 poháre vína, či piva týždenne).Najprístupnejším zdrojom o zdraví aj chorobe je pre túto generáciu Internet (79%). Odborná a náučná literatúra nemôže svojimi 21% Googlu konkurovať.“ varuje46% pacientov sa radí so svojim lekárom alebo vyhľadá odbornú pomoc.Rovnako dôležitým zdrojom informácií (46%) sú však rodinní príslušníci. A len zlomok informácií o zdraví čerpá táto generácia z časopisov, televíznych a rozhlasových programov...Je zaujímavé, že pri zdravotných problémoch vyhľadáva najskôr 42% respondentov alternatívnu formu liečby, pokiaľ nezaberie obráti sa na lekára. Lekár je prvou voľbou pre 23% opýtaných. A 17% zasa naopak vyhľadá najskôr lekára a pokiaľ liečba nezaberie, využíva alternatívnu liečbu. A rovnaký počet (17%) sa lieči doma vlastnými silami.sa aj údaj o 23% mladých ľudí, ktorí pri zdravotných problémoch navštívia lekára vysoký. „K starostlivosti o zdravie patria pravidelné preventívne prehliadky. Napriek tomu, že sú dostupné pre každého, pravidelne ich využíva len 44% populácie mileniálov.Frekvencia rozdielov je vysoká aj v špecializáciách lekárov.Pokiaľ aspoň raz ročne chodí na prevenciu k praktickému lekárovi 46% ľudí, k zubárovi až 81% a na gynekologickú prehliadku 70% opýtaných.hovorí: „Diabetes mellitus, vysoký krvný tlak, srdcovocievne ochorenia – sú popri onkologických ochoreniach najčastejšími civilizačnými ochoreniami. Na to, aby sme im vedeli predchádzať, by sme mali mať o nich čo najviac informácií.Zdá sa však, že najväčšie zdravotné hrozby generáciu mileniálov nestrašia. Aspoň nie v tom, aby sa o nich dozvedeli čo najviac.Informovanosť o najčastejších chorobách seniorského veku je u nich skôr povrchná. Až 73% mladých ľudí vo veku 18 – 39 rokov o týchto chorobách vie, ale priznávajú, že majú o nich len základné informácie. A 14% opýtaných nemá o nich ani základné informácie.Tieto postoje podľa všeobecnej lekárky logicky vyplývajú z aktuálnej kvality zdravia týchto ľudí. „“ hovoríAj keď sa najväčšie obavy generácie mileniálov v súvislosti so starobou týkajú práve zdravotných problémov, na druhej strane sa neobávajú, že by sa o nich v tomto smere nemal kto v budúcnosti postarať.Aj keď sa dnes hovorí o mnohých problémoch súčasného zdravotníctva, drvivá väčšina z nich (79%) hodnotí dostupnosť zdravotnej starostlivosti pozitívne a až 62% opýtaných si myslí, že za 30 rokov, kým pôjdu do dôchodku, sa zdravotná starostlivosť ešte zlepší.S negatívnym vývojom zdravotníctva a teda s horšou dostupnosťou zdravotnej starostlivosti ráta len 1/3 opýtaných.,“ vysvetľuje všeobecná lekárka pre dospelýchAj keď sa môže zdať, že rozmýšľať nad životom, ktorý nás čaká o tridsať rokov je zbytočné, v každodennosti sa nás staroba dotýka na každom kroku a v každom veku. Aj keď je generácia mileniálov v najlepších rokoch, perspektíva vlastnej budúcnosti ich učí senzitívnosti k generáciám ich rodičov, starých rodičov, či susedov...“, hodnotí výsledky Baeyer Barometra odborníčka na sociálnu prácuA všeobecná lekárka pre dospelýchdodáva: „.“Aj podľa, Managig Director Bayer pre Českú republiku a Slovenskoje zdravie v popredí záujmu hodnôt, ktoré treba brať do úvahy o plnohodnotnom dlhovekom živote. „