Ako sa zotaviť po pôrode?

Bratislava 21. októbra (OTS) - Po pôrode začína pre každú matku nová kapitola, a tou je šestonedelie. Ide o obdobie plné zmien, objavov a nových emócií. Vďaka správnym radám a tipom dokážu matky lepšie porozumieť svojmu telu či sa naučia viac o starostlivosti bábätka.Materstvo je krásne, avšak zároveň náročné obdobie. Pozornosť je upriamená predovšetkým na bábätko, ale matky by nemali zabúdať ani na seba. Zotavenie sa po pôrode je dôležitou fázou šestonedelia, vďaka ktorej sa ženské telo dostáva do stavu pred pôrodom. Šestonedelie pokrýva prvých šesť týždňov po pôrode. Je to čas, kedy sa hoja rany po pôrode, zmenšuje sa maternica a stabilizujú sa hormóny.Šestonedelie môžeme rozdeliť na tzv. včasné (obdobie bezprostredne po pôrode) a neskoršie.“ vymenúva gynekologička Petra Straková vo videoseriáli pre BabyClub Dr. Max . V neskoršom šestonedelí môžu trápiť ženy problémy s bradavkami, zápal prsníka, nepravidelné alebo nadmerné krvácanie.Hovorí sa, že za vypadávanie vlasov po pôrode môže stres alebo dojčenie, avšak nie je to celkom tak. Petra Straková upozorňuje na obdobie estrogénového deficitu, do ktorého sa dostávajú ženy po pôrode. Spôsobuje to horšiu kvalitu nechtov či vypadávanie vlasov. Ženy môžu trápiť aj strie a odborníčka radí používanie krémov a olejov počas celého šestonedelia. Ak ste rodili cisárskym rezom, je dôležité, aby ste počas prvých dní po operácii udržiavali jazvu v suchu.Aké ošetrenie dokáže pomôcť s únikom moču pri pôrode? Čo všetko môže pomôcť v prípade vaginálnych ťažkostí? Aké produkty z lekárne pomôžu v zotavovaní sa po pôrode? Odporúča odborníčka pohlavný styk v šestonedelí? Na všetky otázky nájdete odpovede v prvom diele videoseriálu Ako zvládnuť šestonedelie od BabyClub Dr. Max . Videoseriál bude prinášať počas nasledujúcich piatich týždňov každý štvrtok praktické rady a tipy od rôznych odborníčok.