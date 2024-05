Ako si doma bezpečne vybieliť zuby?

Bratislava 15. mája (OTS) - Prečítajte si článok, v ktorom vám opíšeme, prečo nie sú babské rady na bielenie zubov najlepšou voľbou.Na webe je množstvo návodov, ktoré môžu pôsobiť lacnejšie a hlavne sú dostupné u každého doma. Záchrana následkov vás môže vyjsť podstatne drahšie ako samotné bielenie. Pokiaľ sa rozhodnete bieliť zuby domácim spôsobom a poškodíte si sklovinu, zistite to tak, že budete trpieť zvýšenou citlivosťou zubov a defektmi na zubných krčkoch.Bieliace zubné pasty sa často objavujú v reklamách ako ideálne riešenie pre biele zuby. Ich účinky a zloženie delíme do dvoch kategórií:• s mechanickým účinkom bielenia• s chemickým základomTieto pasty môžu zuby zosvetliť iba odstránením povlaku a povrchových pigmentácií. Nepôsobia na pigmenty ukryté v hlbšej vrstve zubu. Základná farba sa nemení, aj keď sa na prvý pohľad môžu javiť belšie. Avšak pravidelná aplikácia týchto pást môže taktiež časom oslabiť sklovinu a viesť k citlivosti zubov.Známou formou bielenia sú LED svetlá. Ich hlavnou funkciou je aktivácia peroxidu, ktorý sa nachádza v bieliacom géli. Vďaka uvoľňovaniu peroxidu sa proces urýchľuje a zuby tak získavajú jemne svetlejší odtieň. LED lampa sama o sebe nemá funkciu bielenia zubov. Reklamy, ktoré tvrdia, že bielenie LED lampou bez peroxidu je účinné, považujeme za vyhodené peniaze.Ľudia môžu mať obavy z peroxidu vodíka, avšak ten sklovinu nepoškodzuje. Preniká skrz sklovinu, rozkladá pigmenty v dentíne a efektívne mení farbu zubov. Toto je jediný spôsob, ako dosiahnuť bielenie zubov spoľahlivo. Bielenie zubov týmto spôsobom môže prebiehať doma alebo v ambulancii. Pri ambulantnom bielení, ktoré sa vykonáva priamo v zubnej ambulancii pod dohľadom zubného lekára či dentálnej hygieničky, sa využíva gél s vyšším obsahom peroxidu. Následne sa pomocou LED lampy dosiahne bieliaci efekt.Efektívne domáce bielenie zubov sa realizuje tak, že na našej klinike Dental Centrum NIVY v Bratislave vám vytvoríme digitálny scan zubov. Na základe scanu vytvoríme transparentnú dlahu. Do tej si pacient vloží gél, ktorý obsahuje 6 % peroxidu. Neváhajte sa objednať na konzultáciu do Dental Centrum NIVY