Ako si zlepšiť pred letom zdravie

Omega 3-mastné kyseliny nám pomáhajú:

• udržiavať zdravé srdce a cievy,

• pomáhajú znížiť hladiny cholesterolu a triacylglycerolov

• zlepšujú pamäť a sústredenie,

• podporujú zdravie očí,

• pomáhajú pri niektorých kožných ochoreniach.

Foto: Unsplash.com/Chelson Tamares

Signály, že vám môžu chýbať Omega-3 mastné kyseliny:

• Zhoršená pamäť a sústredenie

• Zmeny nálad, úzkosť a podráždenosť

• Suché oči, rozmazané videnie

• Suchá, šupinatá pokožka, ekzémy

• Lámanie nechtov a vlasov

• Zvýšená náchylnosť na infekcie

• Chronické zápaly

• Zápcha a iné tráviace ťažkosti

Odborník: PharmDr. Peter Hnáth, lekáreň Dr. Max Trenčín

Odborník: PharmDr. Peter Hnáth, lekáreň Dr. Max Trenčín

Bratislava 30. mája (OTS) - Hoci sa v lete vyskytuje menej ochorení, nemali by ste zabúdať ani v tomto období na príjem dôležitých vitamínov a minerálov. Pán Tomáš z Košíc to dôverne pozná. Keďže má mierne zvýšenú hladinu tukov v krvi, miestami začína zabúdať a má slabšiu imunitu, chce byť na blížiace sa leto pripravený. Pokiaľ to bude možné, chcel by sa vyhnúť užívaniu liekov na lekársky predpis a posilniť imunitný systém pred dovolenkou v zahraničí. A zároveň mať dobrú pamäť, aby si nezabudol nič zbaliť pred odletom. V lekárni je široký výber produktov a potreboval pomôcť so správnym výberom, čo by bolo pre neho najvhodnejšie.Pán Tomáš žije v Košiciach, je tesne pred dôchodkom a momentálne sa teší z dvoch malých vnúčat. Podelil sa s nami o svoj príbeh: „Na problém pána Tomáša sa pozrel skúsený farmaceut Peter Hnáth z lekárne Dr. Max. „,“ vysvetľuje farmaceut.Foto: Unsplash.com/Yuval ZukermanOmega 3-mastné kyseliny patria medzi nenasýtené mastné kyseliny a bývajú označované tiež ako „dobré tuky”. Dobré preto, že majú priaznivé účinky na ľudský organizmus. Nachádzajú sa v bunkových membránach, v tehotenstve sú potrebné pre vývoj nervovej sústavy, sietnice oka a u detí podporujú správny vývoj mozgu. Najčastejšie sa vyskytujú tri druhy – EPA, DHA a ALA. Prvé dve sa nachádzajú v morských a sladkovodných rybách a riasach, ALA má rastlinný pôvod.Omega 3-mastné kyseliny sú zdravé tuky, ktoré si naše telo nedokáže vytvoriť samo. Musíme ich prijímať zo stravy. „Najviac Omega-3 mastných kyselín je v tučných rybách ako losos, makrela či sardinky, ľanových a chia seminkach, vlašských orechoch a kvalitných výživových doplnkoch,“ radí Peter Hnáth z Dr. Max.>Odporúčaná denná dávka je 250 – 500 mg 3-omega mastných kyselín. Tehotné ženy by mali dávku zvýšiť asi o 20%, deti naopak znížiť cca na 50 %. V prípravkoch z lekárne býva najčastejšie kombinácia EPA a DHA, prípadne aj ALA. Pre zníženie hladiny cholesterolu a triacylglycerolov je vhodné užívanie vyšších dávok, maximálne však do 3000 mg za deň.Užívajú sa spolu s jedlom v jednej dávke. Pri vyšších dávkach alebo ak by jednorazová dávka spôsobovala tráviace ťažkosti (nadúvanie, hnačka, mastná stolica) je vhodné dávku rozdeliť na 2-3 menšie.Dávky vyššie ako 3000 mg denne môžu ovplyvniť zrážanlivosť krvi. Opatrnosť je namieste aj pri pacientoch, ktorí užívajú lieky na ovplyvnenie zrážanlivosti.Pán Tomáš po konzultácii s odborníkom z lekárne zaradil medzi užívané výživové doplnky aj Omega-3 mastné kyseliny a podelil sa s nami o svoje dojmy: „spokojne dodal.