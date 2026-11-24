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Ako sme jedli za socializmu
Začítajte sa do novej knihy známej etnologičky.
Autor OTS
Bratislava 24. novembra (OTS) - Pamätáte si na mliečne bary, tresku v majonéze, vyprážaný syr či varenie v remoske? Čo sa kedysi podávalo na rodinných stoloch, ako vyzerali obedy v závodných jedálňach a čím sa líšilo stolovanie doma od návštevy reštaurácie?
Nová kniha Zory Mintalovej Zubercovej Ako sme jedli a stolovali 1945 – 1989, ktorá vyšla vo Vydavateľstve SLOVART, ponúka pútavý pohľad na každodenný život Slovákov prostredníctvom jedla. Pre jedných je nostalgickým návratom k známym chutiam a vôňam, pre druhých príležitosťou objaviť, ako sa kedysi varilo, jedlo a stolovalo.
Jedlo nikdy nebolo iba otázkou chutí. To, čo sa dostávalo na stôl, ovplyvňovali spoločenské pomery, hospodárska situácia aj dostupnosť potravín. Autorka preto približuje nielen stravovacie zvyky, ale aj povojnový nedostatok, prídelový systém, kolektivizáciu poľnohospodárstva či zmeny v zásobovaní. Sleduje, ako sa menili jedálne lístky, kuchynské vybavenie aj rozdiely medzi stravovaním v mestách a na vidieku.
Z knihy sa napríklad dozviete čo varili gazdiné doma a čo ponúkali školské či závodné jedálne, bufety a reštaurácie? Ako sa menili predstavy o zdravej výžive a aké miesto v domácnostiach postupne získavali chladničky, remosky či mixéry? Aj na tieto otázky odpovedá publikácia rozdelená do piatich kapitol, ktoré dopĺňa bohatý obrazový materiál. Ako sme jedli a stolovali 1945 – 1989 je tak nielen cestou do gastronomickej minulosti, ale aj obrazom spoločnosti, v ktorej sa veľké dejiny odohrávali i pri obyčajnom kuchynskom stole.
Osobitnú hodnotu majú dobové recepty ponechané v pôvodnom znení. Dokumentujú nielen niekdajšie jedlá, ale aj spôsob ich prípravy a časy, keď skúsené gazdiné dávkovali suroviny jednoducho od oka.
PhDr. Zora Mintalová Zubercová
Etnologička, historička, múzejníčka, neprofesionálna výtvarníčka. V roku 1974 ukončila štúdium národopisu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde neskôr získala doktorát z národopisu a histórie. Pracovala v Slovenskom národnom múzeu v Martine ako odborná asistentka, výskumná pracovníčka, vedúca vedecko-výskumného oddelenia a zástupkyňa riaditeľa. V roku 2000 založila v Martine celoštátne Múzeum Slovenského Červeného kríža, ktorého riaditeľkou bola do roku 2009. Pre Múzeum slovenskej dediny pri SNM v Martine absolvovala výskumy po celom Slovensku, bola scenáristkou regiónu Orava a Spiš, riešila vyše dvadsať výskumných úloh. Je autorkou piatich expozícií v Múzeu slovenskej dediny, autorkou a spoluautorkou scenárov viac ako 50 výstav na Slovensku a v zahraničí, 21 knižných publikácií, autorkou vyše 300 štúdií a odborno-popularizačných článkov. Dodnes sa venuje histórii textilu a kulinárstva, stravovaniu, ľudovému nábytku a histórii Slovenského Červeného kríža. Vo Vydavateľstve Slovart jej vyšla publikácia Ako sme kedysi žili. Obrazový sprievodca životom našich predkov (2021), na ktorú nadväzuje titul, ktorý práve držíte v rukách, a knihy Vianoce na Slovensku (2012), Pečieme na Vianoce (2013), Tradície na Slovensku (2015), Príbeh vlákna (2016) a ďalšie.
Mgr. Vladimír Holina
Grafický dizajnér, fotograf, ilustrátor, príležitostný scénograf a neprofesionálny hudobník. V roku 1996 absolvoval štúdium výtvarnej výchovy na Univerzite Komenského v Bratislave diplomovou prácou u profesora Karola Ondreičku. Ako dizajnér a fotograf sa venuje tvorbe kníh, knižných a časopiseckých ilustrácií, vytvoril scénografiu a hudbu do niekoľkých tanečných predstavení. Počas aktívnej práce v oblasti reklamy získal niekoľko ocenení v súťaži Zlatý klinec. Kniha Tomáša Berku Veľká ilúzia alebo ako sa stavia filmový zázrak (Vydavateľstvo Slovart 2019), ktorej vytvoril dizajn, získala na knižnom veľtrhu vo Frankfurte nad Mohanom v roku 2019 hlavnú cenu v kategórii ilustrovaných kníh o filme. S Vydavateľstvom Slovart spolupracoval aj na predošlých obrazových knihách Zory Mintalovej Zubercovej.
Nová kniha Zory Mintalovej Zubercovej Ako sme jedli a stolovali 1945 – 1989, ktorá vyšla vo Vydavateľstve SLOVART, ponúka pútavý pohľad na každodenný život Slovákov prostredníctvom jedla. Pre jedných je nostalgickým návratom k známym chutiam a vôňam, pre druhých príležitosťou objaviť, ako sa kedysi varilo, jedlo a stolovalo.
Jedlo nikdy nebolo iba otázkou chutí. To, čo sa dostávalo na stôl, ovplyvňovali spoločenské pomery, hospodárska situácia aj dostupnosť potravín. Autorka preto približuje nielen stravovacie zvyky, ale aj povojnový nedostatok, prídelový systém, kolektivizáciu poľnohospodárstva či zmeny v zásobovaní. Sleduje, ako sa menili jedálne lístky, kuchynské vybavenie aj rozdiely medzi stravovaním v mestách a na vidieku.
Z knihy sa napríklad dozviete čo varili gazdiné doma a čo ponúkali školské či závodné jedálne, bufety a reštaurácie? Ako sa menili predstavy o zdravej výžive a aké miesto v domácnostiach postupne získavali chladničky, remosky či mixéry? Aj na tieto otázky odpovedá publikácia rozdelená do piatich kapitol, ktoré dopĺňa bohatý obrazový materiál. Ako sme jedli a stolovali 1945 – 1989 je tak nielen cestou do gastronomickej minulosti, ale aj obrazom spoločnosti, v ktorej sa veľké dejiny odohrávali i pri obyčajnom kuchynskom stole.
Osobitnú hodnotu majú dobové recepty ponechané v pôvodnom znení. Dokumentujú nielen niekdajšie jedlá, ale aj spôsob ich prípravy a časy, keď skúsené gazdiné dávkovali suroviny jednoducho od oka.
O autorskom tíme
PhDr. Zora Mintalová Zubercová
Etnologička, historička, múzejníčka, neprofesionálna výtvarníčka. V roku 1974 ukončila štúdium národopisu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde neskôr získala doktorát z národopisu a histórie. Pracovala v Slovenskom národnom múzeu v Martine ako odborná asistentka, výskumná pracovníčka, vedúca vedecko-výskumného oddelenia a zástupkyňa riaditeľa. V roku 2000 založila v Martine celoštátne Múzeum Slovenského Červeného kríža, ktorého riaditeľkou bola do roku 2009. Pre Múzeum slovenskej dediny pri SNM v Martine absolvovala výskumy po celom Slovensku, bola scenáristkou regiónu Orava a Spiš, riešila vyše dvadsať výskumných úloh. Je autorkou piatich expozícií v Múzeu slovenskej dediny, autorkou a spoluautorkou scenárov viac ako 50 výstav na Slovensku a v zahraničí, 21 knižných publikácií, autorkou vyše 300 štúdií a odborno-popularizačných článkov. Dodnes sa venuje histórii textilu a kulinárstva, stravovaniu, ľudovému nábytku a histórii Slovenského Červeného kríža. Vo Vydavateľstve Slovart jej vyšla publikácia Ako sme kedysi žili. Obrazový sprievodca životom našich predkov (2021), na ktorú nadväzuje titul, ktorý práve držíte v rukách, a knihy Vianoce na Slovensku (2012), Pečieme na Vianoce (2013), Tradície na Slovensku (2015), Príbeh vlákna (2016) a ďalšie.
Mgr. Vladimír Holina
Grafický dizajnér, fotograf, ilustrátor, príležitostný scénograf a neprofesionálny hudobník. V roku 1996 absolvoval štúdium výtvarnej výchovy na Univerzite Komenského v Bratislave diplomovou prácou u profesora Karola Ondreičku. Ako dizajnér a fotograf sa venuje tvorbe kníh, knižných a časopiseckých ilustrácií, vytvoril scénografiu a hudbu do niekoľkých tanečných predstavení. Počas aktívnej práce v oblasti reklamy získal niekoľko ocenení v súťaži Zlatý klinec. Kniha Tomáša Berku Veľká ilúzia alebo ako sa stavia filmový zázrak (Vydavateľstvo Slovart 2019), ktorej vytvoril dizajn, získala na knižnom veľtrhu vo Frankfurte nad Mohanom v roku 2019 hlavnú cenu v kategórii ilustrovaných kníh o filme. S Vydavateľstvom Slovart spolupracoval aj na predošlých obrazových knihách Zory Mintalovej Zubercovej.