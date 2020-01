Ako zinok podporuje imunitný systém Foto: Zinkorot

Bratislava 28. januára (OTS) - Čo pre to môžeme urobiť?Respiračné ochorenia sa najčastejšie prenášajú sliznicou dýchacích ciest. To znamená, že vírus najčastejšie vdýchneme. Často sa nakazíme od niekoho, kto už chorý je a v našej prítomnosti napríklad kýchne. Vírus sa tak dostane na našu sliznicu (najčastejšie v hrdle). Tam sa uchytí – môžeme zjednodušene povedať, že pristane na vhodných miestach nášho tela a „vojde“ dovnútra. Tieto vhodné miesta sú veľmi dôležité. Tvorí ich adhézna (prípojná) bielkovina na povrchu slizničných buniek. Styčné plochy vírusu a nášho tela tak slúžia, ako vstupné brány. Keby boli zatvorené, vírus by nemal ako vojsť do tela. Keď už je vírus vnútri, ďalej rastie, šíri sa, množí sa a spôsobuje nám ťažkosti. A ako nám môže zinok pomôcť vyhnúť sa ochoreniu? Ako sme už povedali, vírus potrebuje na to, aby sa dostal do nášho tela vhodné - vstupné miesta. Tie sa najčastejšie nachádzajú na sliznici. Keď prijímame zinok , jeho molekuly sa stávajú akýmisi strážcami vstupných brán nášho tela, ktorými sa snaží vojsť vírus. Molekuly zinku obsadia čo najviac vstupných miest a vírus sa tak nemá „kadiaľ“ dostať do nášho organizmu. Ba čo viac, zinok sa snaží obsadiť aj prípadné spojovacie miesta na samotnom víruse a možnosti ochorenia sa tým ešte viac znižujú. Zinok a jeho molekuly sú teda malými strážcami, ktorí svojou prítomnosťou obsadia vstupné brány a naše telo tak zostane pred vírusmi „zamknuté“.Zinok nám môže pomôcť aj v prípade, keď už bojujeme napríklad s nepríjemnou nádchou a potrebujeme sa jej čo najskôr zbaviť. Keď ochorieme, v našom organizme sa aktivuje imunitný systém. Zjednodušene povedané, ide o špeciálnu armádu, ktorá pozostáva z rôznych bojových jednotiek. Každá z nich sa snaží svojim spôsobom bojovať proti agresorovi, ktorým je v tomto prípade vírus. Najdôležitejšou zložkou imunitného systému, ktorá sa podieľa na likvidovaní vírusov sú biele krvinky. Z tých významnejších spomeňme napríklad B a T - lymfocyty, NK bunky a makrofágy. A zinok je ich vynikajúcim pomocníkom. Ak ho máme v tele málo, dochádza k útlmu väčšiny funkcií imunitného systému. Nízka hladina zinku postihuje fungovanie NK buniek a makrofágov. Zinok sa teda podieľa na budovaní, posilňovaní a správnom fungovaní imunitného systému. A čo viac, dostatok zinku pomáha predísť takzvanej apoptóze, a tak podporuje budovanie dôležitých zložiek imunitného systému: B a T-lymfocytov. Vďaka nemu je odpoveď nášho imunitného systému na ochorenie rýchla a silná.Kde môžeme nájsť zinok? V najväčšom množstve môžeme zinok nájsť v morských plodoch - ustriciach, homároch a kraboch. Obsahuje ho však aj hovädzie a v menšom množstve bravčové a kuracie mäso, ďalej vaječné žĺtka, otruby alebo tekvicové semienka. Jednou z možností doplnkového prijímania zinku je aj liečivý prípravok Zinkorot® – čo je voľnopredajný liek s obsahom zinku od nemeckej spoločnosti Worwag pharma. Jeho nespornou výhodou je, že obsahuje aj kyselinu orotovú. Kyselina orotová je nosič biologického pôvodu, ktorý sa nachádza v zelenine, alebo aj v kolostre a mlieku.