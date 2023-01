Aktivisti pri uhoľnej bani chcú vydržať do sobotňajšej demonštrácie

Düsseldorf 13. januára (TASR) - Aktivisti, ktorí obsadili nemeckú obec Lützerath s cieľom zabrániť rozšíreniu uhoľnej bane Garzweiler, chcú v blokáde vydržať do sobotnej demonštrácie. TASR správu prevzala z agentúry DPA a webovej stránky denníka Die Zeit.



Úrady začali s vysťahovávaním v stredu a väčšinu domov v obci sa už podarilo uvoľniť. Podľa hovorkyne skupiny Lützerath žije (Lützerath Lebt) aktivisti sú presvedčení o tom, že sa im podarí "vydržať" až do plánovanej demonštrácie. Na sobotu ju zvolalo hnutie Piatky za budúcnosť (Fridays for Future) a zúčastní sa na nej aj švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová, pripomína Die Zeit.



Polícia v noci na piatok voči demonštrantom nezakročila. Jej hovorca povedal, že by tak urobila len v prípade, ak by aktivistom hrozilo nebezpečenstvo.



Príslušníkom Spolkovej agentúry pre technickú pomoc (THW) sa počas noci nepodarilo dostať aktivistov z tunela pod Lützerathom, kde im podľa polície mohlo hroziť nebezpečenstvo. Obsadením tunela chcú demonštranti zabrániť nasadeniu ťažkej techniky.



Nemecký minister hospodárstva Robert Habeck uviedol, že klimatickí aktivisti v Lützerathe bojujú za "nesprávny symbol". Minister vysvetlil, že demolácia obce nie je vyjadrením pokračovania ťažby v neďalekej bani, ale symbolizuje jej ukončenie.



Hnedouhoľnú baňu Garzweiler majú podľa dohody medzi vládou spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko a energetickou spoločnosťou RWE zatvoriť do roku 2030.



RWE obhajuje plány na ťažbu uhlia pod Lützerathom s odôvodnením, že tým sa zaistí energetická bezpečnosť Nemecka po obmedzení dodávok zemného plynu z Ruska.



Environmentálne skupiny však dohodu odsúdili. Upozorňujú, že spaľovaním uhlia z bane sa uvoľní obrovské množstvo skleníkových plynov a Nemecko nesplní záväzky vyplývajúce z parížskej klimatickej dohody z roku 2015.