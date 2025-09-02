< sekcia Import
Aktivita vo výrobe USA klesla aj v auguste, pokles sa však zmiernil
ISM poukázal aj na mierne zlepšenie situácie v oblasti zamestnanosti.
Autor TASR
Washington 2. septembra (TASR) - Aktivita v americkom výrobnom sektore zaznamenala v auguste ďalší pokles, už šiesty mesiac po sebe, tempo poklesu sa však spomalilo. Podpísali sa pod to najmä nové objednávky, ktoré po júlovom výraznom poklese vykázali v auguste solídny rast. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje Inštitútu pre riadenie zásob (ISM), o ktorých informovala agentúra Reuters.
Index nákupných manažérov ISM pre výrobný sektor dosiahol v auguste 48,7 bodu, zatiaľ čo v júli predstavoval 48 bodov. Napriek rastu indexu to stále predstavuje pokles aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Tempo poklesu sa však spomalilo.
Za zmiernením poklesu sú najmä nové objednávky. Tie v júli zaznamenali výrazný pokles, pričom príslušný čiastkový index dosiahol 47,1 bodu. V auguste sa však vrátili k solídnemu rastu, keď index dosiahol 51,4 bodu.
ISM poukázal aj na mierne zlepšenie situácie v oblasti zamestnanosti. Príslušný čiastkový index síce opäť vykázal pokles, avšak v menšej miere. Zatiaľ čo v júli dosiahol 43,4 bodu, v auguste predstavoval 43,8 bodu.
Na druhej strane sa zhoršila situácia v oblasti produkcie, kde aktivita po júlovom raste výrazne klesla. V júli dosiahol čiastkový index produkcie 51,4 bodu, v auguste však predstavoval 47,8 bodu.
Index nákupných manažérov ISM pre výrobný sektor dosiahol v auguste 48,7 bodu, zatiaľ čo v júli predstavoval 48 bodov. Napriek rastu indexu to stále predstavuje pokles aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Tempo poklesu sa však spomalilo.
Za zmiernením poklesu sú najmä nové objednávky. Tie v júli zaznamenali výrazný pokles, pričom príslušný čiastkový index dosiahol 47,1 bodu. V auguste sa však vrátili k solídnemu rastu, keď index dosiahol 51,4 bodu.
ISM poukázal aj na mierne zlepšenie situácie v oblasti zamestnanosti. Príslušný čiastkový index síce opäť vykázal pokles, avšak v menšej miere. Zatiaľ čo v júli dosiahol 43,4 bodu, v auguste predstavoval 43,8 bodu.
Na druhej strane sa zhoršila situácia v oblasti produkcie, kde aktivita po júlovom raste výrazne klesla. V júli dosiahol čiastkový index produkcie 51,4 bodu, v auguste však predstavoval 47,8 bodu.