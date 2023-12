Alkohol zrejme skutočne môže spôsobiť štikútanie

Washington 27. decembra (TASR) – Štikútanie v opitosti zrejme nie je iba vtipom z komédií, skečov či starých animovaných rozprávok, ale skutočný fenomén. Vedci však o skutočných príčinách tohto fenoménu vedia prekvapivo málo. TASR informuje na základe správy servera Live Science.



Veda o vzniku štikútania v opitosti vie prekvapivo málo, hoci klinické štúdie skutočne naznačujú spojenie medzi požívaním alkoholu a štikútaním. Riaditeľ amerického Národného inštitútu pre alkoholizmus Dr. George Koob pre Live Science uviedol, že nevie o žiadnych štúdiách, ktoré by špecificky skúmali mechanizmus skrytý za týmto fenoménom.



Existuje niekoľko teórií o tom, ako alkohol môže spôsobiť štikútanie. Jedným z vysvetlení je, že etanol obsiahnutý v pive, víne či destilátoch môže čkanie spustiť narušením normálneho toku nervových signálov v tele.



Charakteristický zvuk štikútky spôsobuje náhle uzavretie hlasiviek spôsobené opakovanými sťahmi bránice. Bránica je sval, ktorý svojím sťahovaním a uvoľňovaním vťahuje do pľúc vzduch a následne ho vypudzuje von a ako každý sval reaguje na elektrické impulzy generované nervovým systémom.



"Existujúce štúdie účinkov alkoholu na dýchací systém podporujú hypotézu o tom, že narúša normálnu funkciu svalov v horných dýchacích cestách a bránici ovplyvňovaním komunikácie medzi nervovými bunkami a svalovým tkanivom, čo môže spôsobovať čkanie," uviedol doktor Koob pre server Live Science.



Štikútanie v opitosti môže byť spojené aj s gastroezofageálnou refluxovou chorobou (GERD). GERD je dlhodobý stav, keď sa žalúdočné kyseliny pravidelne vracajú do pažeráka (ezofágu) – tento návrat sa označuje ako reflux. Alkohol uvoľňuje prstencové svaly oddeľujúce pažerák od žalúdka pôsobiace ako "ventil" – ich nesprávna funkcia je charakteristickou črtou GERD.



"Existencia priameho spojenia medzi alkoholom a štikútaním nie je priamo potvrdená, vieme však, že ľudia trpiaci týmto ochorením častejšie trpia čkaním," dodal doktor Koob.



Z metaanalýzy zverejnenej v roku 2019 v odbornom žurnále Alcohol and Alcoholism vyplýva, že stúpajúca konzumácia alkoholu zároveň priamo úmerne zvyšuje riziko rozvinutia ochorenia GERD. Na presné pochopenie spojenia medzi štikútaním, alkoholom a GERD je však potrebný ďalší výskum.



"Je dôležité dodať, že okrem pacientov s GERD sa čkanie častejšie vyskytuje u ľudí trpiacich neuropatiami (poškodením nervov), ochoreniami pečene a pankreasu. Alkohol je hlavnou príčinou všetkých týchto ochorení, je preto možné, že liečba zdravotných problémov spôsobených nadmernou konzumáciou alkoholu môže tiež pomôcť pri liečbe čkania," uzavrel doktor Koob.