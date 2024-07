Ambulancie sú sklamané z posunu termínu pre nový katalóg výkonov

Bratislava 12. júla (TASR) - Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) je sklamaný z posunu termínu pilotnej fázy aj plnej prevádzky nového katalógu zdravotníckych ambulantných výkonov. Skonštatoval to pre TASR. Poukázal na to, že katalóg mal v pilotnej fáze fungovať od júla a do plnej prevádzky sa mal uviesť od budúceho roka, no ministerstvo zdravotníctva oznámilo zmenu termínov.



"Pôvodne deklarované termíny boli stanovené pre pilotný katalóg na prvý júl 2024 a prvý január 2025 pre plné spustenie celého katalógu. Podľa správ, ktoré sme sa dozvedeli práve prostredníctvom správ v TASR, prišlo k posunu oboch týchto termínov. Pilotný projekt sa odkladá na október tohto roku a jeho plná verzia by mala uzrieť svetlo sveta dokonca až 1. januára 2027. Práve odklad plného uvedenia nás naozaj prekvapil," poznamenala pre TASR výkonná riaditeľka zväzu Naďa Trenčanská Bedušová.



Skritizovala, že zmenu s nimi nikto nekonzultoval. "Tak zásadnej zmene termínu v kľúčovom projekte musí predchádzať minimálne konzultácia a informovanie dotknutých subjektov, čo sa v tomto prípade nestalo," podotkla. V tejto súvislosti pripomenula, že platnosť súčasných dodatkov so zdravotnými poisťovňami vyprší 30. septembra. "Podpis nových zmluvných podmienok bude teda úzko súvisieť s tým, či ministerstvo zdravotníctva zabezpečí adekvátne a dostatočné dofinancovanie ambulancií tak, aby vykompenzovalo aj odloženú účinnosť pilotného katalógu výkonov," dodala.



K aktualizácii katalógu zdravotných výkonov a nastavaniu plánu jeho postupnej implementácie do praxe sa vládny kabinet zaviazal vo svojom programovom vyhlásení. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) začiatkom roka avizovala, že by mal reflektovať aktuálne potreby a zmeny v zdravotníctve. Na potrebu prepracovania katalógu upozorňoval Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ešte vlani. Poukázal vtedy na to, že objektívne nastavená cenotvorba chýba. Na nový katalóg apelovali aj zástupcovia ambulantného sektora. Upozorňovali na nedostatočné ohodnotenie niektorých výkonov.