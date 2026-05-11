< sekcia Import
Americká pediatrická akadémia: Deti potrebujú pravidelné prestávky
Murray a jeho kolegovia zároveň zdôraznili dôležitosť fyzickej aktivity ako prevenciu obezity, ktorá v súčasnosti postihuje čoraz viac detí a tínedžerov v USA.
Autor TASR
Washington 11. mája (TASR) - Prestávka v škole a pohyb žiakov počas nej nie sú iba časom na zábavu, ale pomáhajú zlepšiť zdravie a známky detí všetkých vekových kategórií. Vyplýva to z nového usmernenia Americkej pediatrickej akadémie publikovanej v pondelok v časopise Pediatrics. TASR o tom píše podľa agentúry AP.
Aktualizované usmernenie prichádza po rokoch skracovania prestávok a zhoršujúceho sa zdravia detí. Odborníci „vždy podporovali voľný spôsob hry pre deti cez prestávku, ale časom sa stala čoraz viac ohrozovaná“, čiastočne aj pre snahu o lepšie známky žiakov v školských testoch, povedal pediater Robert Murray. Prestávka „má veľmi silný prínos, ak sa využíva naplno“, zhrnul výsledok výskumu toho, ako prestávky pomáhajú akademickému úspechu detí a ich duševnému, fyzickému, sociálnemu a emocionálnemu rastu.
Nové dôkazy potvrdzujú, že deti potrebujú prestávky medzi sústredenými fázami učenia, aby mozog mohol uchovávať informácie. Výskumníci tvrdia, že prestávka dáva deťom šancu orientovať sa aj vo vzťahoch a budovať si sebavedomie.
Murray a jeho kolegovia zároveň zdôraznili dôležitosť fyzickej aktivity ako prevenciu obezity, ktorá v súčasnosti postihuje čoraz viac detí a tínedžerov v USA.
Podľa ich odporúčanie by mala byť krátka pohybová prestávka každých zhruba 60 minút na päť až desať minút s ľahkou až strednou fyzickou aktivitou, nie sledovaním mobilov či monitorov. Merateľný efekt majú aj dvoj- až päťminútové pohybové „mikroprestávky“ počas hodiny. Murray dodal, že žiaci, ktorí majú problémy so správaním alebo známkami, často takúto prestávku potrebujú najviac.
Od polovice roku 2000 v USA až 40 percent školských obvodov znížilo počet prestávok alebo ich zrušilo, uvádza skupina Springboard to Active Schools v spolupráci s Centrami pre kontrolu a prevenciu chorôb.
V iných krajinách v Európe alebo v Japonsku majú študenti prestávky po každých 45 až 50 minútach vyučovania.
„Mali by mať dostatočne dlhý čas, aby sa mohli zbaviť stresu, vyfúknuť paru a pripraviť sa na ďalšiu hodinu,“ povedal Murray.
„Keď deti starnú, trávia viac času pri obrazovkách. Myslím si, že je naozaj užitočné, aby cez prestávky mali telesnú aktivitu,“ povedala lekárka a odborníčka na detskú obezitu z Bostonu Lauren Fiechtnerová.
Aktualizované usmernenie prichádza po rokoch skracovania prestávok a zhoršujúceho sa zdravia detí. Odborníci „vždy podporovali voľný spôsob hry pre deti cez prestávku, ale časom sa stala čoraz viac ohrozovaná“, čiastočne aj pre snahu o lepšie známky žiakov v školských testoch, povedal pediater Robert Murray. Prestávka „má veľmi silný prínos, ak sa využíva naplno“, zhrnul výsledok výskumu toho, ako prestávky pomáhajú akademickému úspechu detí a ich duševnému, fyzickému, sociálnemu a emocionálnemu rastu.
Nové dôkazy potvrdzujú, že deti potrebujú prestávky medzi sústredenými fázami učenia, aby mozog mohol uchovávať informácie. Výskumníci tvrdia, že prestávka dáva deťom šancu orientovať sa aj vo vzťahoch a budovať si sebavedomie.
Murray a jeho kolegovia zároveň zdôraznili dôležitosť fyzickej aktivity ako prevenciu obezity, ktorá v súčasnosti postihuje čoraz viac detí a tínedžerov v USA.
Podľa ich odporúčanie by mala byť krátka pohybová prestávka každých zhruba 60 minút na päť až desať minút s ľahkou až strednou fyzickou aktivitou, nie sledovaním mobilov či monitorov. Merateľný efekt majú aj dvoj- až päťminútové pohybové „mikroprestávky“ počas hodiny. Murray dodal, že žiaci, ktorí majú problémy so správaním alebo známkami, často takúto prestávku potrebujú najviac.
Od polovice roku 2000 v USA až 40 percent školských obvodov znížilo počet prestávok alebo ich zrušilo, uvádza skupina Springboard to Active Schools v spolupráci s Centrami pre kontrolu a prevenciu chorôb.
V iných krajinách v Európe alebo v Japonsku majú študenti prestávky po každých 45 až 50 minútach vyučovania.
„Mali by mať dostatočne dlhý čas, aby sa mohli zbaviť stresu, vyfúknuť paru a pripraviť sa na ďalšiu hodinu,“ povedal Murray.
„Keď deti starnú, trávia viac času pri obrazovkách. Myslím si, že je naozaj užitočné, aby cez prestávky mali telesnú aktivitu,“ povedala lekárka a odborníčka na detskú obezitu z Bostonu Lauren Fiechtnerová.