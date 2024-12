Amnesty International: Izrael v Gaze pácha genocídu Palestínčanov

Gaza 5. decembra (TASR) - Ľudskoprávna organizácia Amnesty International obvinila Izrael z páchania genocídy Palestínčanov v Pásme Gazy. Vo svojej výskumnej správe vydanej vo štvrtok uviedla, že Izrael počas svojej vojenskej ofenzívy, spustenej po teroristickom útoku militantného hnutia Hamas naň zo 7. októbra 2023, rozpútal "peklo" a ničenie namierené na palestínsku populáciu v pobrežnej enkláve, pričom ho vykonáva "bezostyšne, nepretržite a úplne beztrestne". TASR o tom informovala koordinátorka komunikácie Amnesty International Slovensko Daniela Mužíková.



Izrael sa dopustil činov, ktoré zakazuje Dohovor o zabránení a trestaní zločinu genocídy, a "to s konkrétnym úmyslom zničiť palestínsku populáciu Pásma Gazy", tvrdí známa organizácia v takmer 300-stranovej správe.



Tieto činy podľa nej zahŕňajú usmrtenie Palestínčanov, spôsobenie ťažkých ublížení na tele alebo duševných porúch, ako aj úmyselné uvedenie palestínskej populácie do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej úplné alebo čiastočné fyzické zničenie.



"Mesiac po mesiaci sa Izrael správal k Palestínčanom v Pásme Gazy ako k menejcennej skupine ľudí, ktorá nie je hodná ľudských práv a dôstojnosti. Naše usvedčujúce zistenia musia poslúžiť ako budíček pre medzinárodné spoločenstvo: toto je genocída. Musí to okamžite prestať," vyhlásila generálna tajomníčka Amnesty International Agns Callamardová.



Izrael takéto obvinenia neustále odmieta, pričom svoje konanie označuje za defenzívne a odvoláva sa na svoje právo na sebaobranu. Takisto tvrdí, že Hamas zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru a bojovníkov do civilných objektov, ako sú školy a nemocnice, alebo do ich blízkosti, čím palestínskych civilistov zneužíva ako ľudské štíty.



Správa ľudskoprávnej organizácie skúmala deväť mesiacov - od 7. októbra 2023 do začiatku júla 2024 - "izraelské porušovanie ľudských práv" v Pásme Gazy. Je založená na rozhovoroch s 212 ľuďmi vrátane palestínskych preživších, svedkov, orgánov samosprávy v Gaze i zdravotníckeho personálu. Vykonaný bol aj terénny výskum a analýza vizuálnych a digitálnych dôkazov vrátane satelitných snímok.



Amnesty od minulého októbra preskúmala najmenej 15 leteckých útokov, ktoré údajne zámerne spôsobili veľký počet civilných obetí. Množstvo z ľudí, ktorí prišli o život pri izraelskom ťažení, sa podľa organizácie stalo obeťou útokov, pri ktorých izraelská armáda zámerne nerozlišovala medzi vojenskými cieľmi a civilnými objektmi.



"Vzhľadom na predchádzajúci kontext vyvlastňovania, apartheidu a nezákonnej vojenskej okupácie (palestínskeho územia), v rámci ktorého došlo k spáchaniu týchto činov, sme mohli dospieť k jedinému logickému záveru: Zámerom Izraela je fyzické zničenie Palestínčanov a Palestínčaniek v Pásme Gazy, či už ide o zámer súbežný s vojenským cieľom zničiť Hamas, alebo o prostriedok na dosiahnutie takto stanoveného cieľa," upozornila Callamardová.



Podľa odborníkov, na ktorých sa organizácia odvolala, nedošlo k takému obrovskému a rýchlemu ničeniu v žiadnom inom konflikte v 21. storočí. Upozornila, že veľké časti Pásma Gazy sa v dôsledku izraelských útokov stali neobývateľnými.



Výskumná správa tvrdí, že Izrael celé mesiace pokračoval v páchaní genocídnych činov, pričom predstavitelia, ktorí o takomto postupe rozhodli, si boli plne vedomí nenapraviteľných škôd, ktoré tým Palestínčanom spôsobujú. Podľa Amnesty tiež ignorovali nespočetné varovania pred katastrofálnou humanitárnou situáciou, ako aj právne záväzné rozhodnutia Medzinárodného súdneho dvora (ICC).