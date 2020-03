ANALÝZA P.DEMEŠA: Služba našich diplomatov počas epidémie koronavírusu

Dnešná situácia s prechodom hranic medzi Slovenskom a susedmi

Pandémia spôsobená novým koronavírusom ovplyvnila zásadným spôsobom aj chod našej diplomacie, ktorá sa dostala do krízového nastavenia. Na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vznikol krízový štáb a do zvládania obrovského náporu na konzulárnu agendu spojenú v tejto fáze predovšetkým s návratom niekoľkých tisícov našich občanov (repatriáciou) a zabezpečovaním odchodu stovák zahraničných občanov zo Slovenska, je zapojené množstvo ľudí. Pracovníci rezortu diplomacie vybavujú obrovské množstvo telefonátov, mailov, tranzity, autobusy, lietadlá, pendlerov a cezhraničné transporty. Popri tom sa musia snažiť vyhnúť nákaze svojich zamestnancov, aby ich nemuseli poslať do karantény a prípadne uzavrieť niektoré dôležité pracoviská.Zisťovali sme, ako fungujú v tieto dni naše zastupiteľské úrady v štyroch susedných štátoch – v Českej republike, Maďarsku, Poľsku a na Ukrajine, kde sme oslovili Generálny konzulát SR v Užhorode. Všetky zastupiteľské úrady sa takmer výlučne venujú náročnej službe občanom a zvládaniu krízy. Spoločenské a diplomatické aktivity ambasád sa v podstate zastavili a obmedzili sa stránkové hodiny pre verejnosť. Je pozastavené prijímanie žiadostí o víza. Ťažisko činnosti je sústredené na vybavovanie dotazov občanov. Na zabezpečení konzulárnej pomoci a informovanosti občanov sa podieľajú všetci zamestnanci bez ohľadu na pracovné zaradenie.Na zastupiteľských úradoch extrémne vzrástol počet telefonátov a e-mailových dožiadaní od občanov SR a hostiteľskej krajny. Nepretržitá dostupnosť je zabezpečená na telefonických linkách a prostredníctvom diplomatickej služby. Denne zodpovedajú zamestnanci zastupiteľských úradov stovky telefonických hovorov a vybavujú emailové dožiadania, z ktorých väčšina vyžaduje individuálne riešenie situácie. Otázky sa týkajú najmä informácií súvisiacich s cestovnými opatreniami a možnosťami návratu domov (vrátane odvozov autobusmi zabezpečovaných zastupiteľskými úradmi), k uplatňovaniu karanténnych opatrení po príchode do vlasti, aktuálnom hraničnom režime, tranzitoch, asistencii pri prechode hraníc pre občanov SR, vybavovaní dotazov obchodných partnerov z oboch strán hraníc. Špecifickou témou pre Rakúsko a Maďarsko je dochádzanie za prácou.Rakúsko nemá zatvorené hranice, aj keď sa pripravuje režim kontrol na hraniciach. To znamená, že vstupu do Rakúska našim občanom, či cudzincom zatiaľ nič nebráni, ale treba sa informovať, pretože situácia sa môže zmeniť. Letisko Schwechat funguje, aj keď viacerí leteckí operátori zastavujú lety. Naši občania si zatiaľ môžu riešiť transport z letiska indivuduálne. Hľadajú sa však i formy uľahčenia ich návratu na Slovensko.Pre slovenských občanov, ktorí nemajú trvalý alebo prechodný pobyt, je zákaz vstupu na územie Českej republiky. A keď vstúpia, sú automaticky v dvojtýždňovej karanténe. Takže prísť do Prahy a letieť z Letiska Václava Havla nie je možné.Vstup k severnému susedovi je umožnený iba občanom Poľska a iba tým cudzincom, ktorí majú v Poľsku platný pobyt. Na hranici so SR je 5 otvorených hraničných prechodov – 2 cestné a 3 vlakové (Cargo). Občania SR v Poľsku môžu prekročiť hranice do SR na 2 cestných prechodoch: Barwinek a Chyžné.Maďarsko uzavrelo svoje hranice a púšťa len svojich občanov. Po prílete na letisko v Budapešti sa o našich občanov a ich cestu domov musí postarať zastupiteľský úrad, individuálne cestovať na Slovensko nemôžu. Tranzit našich občanov autami z Rumunska a Srbska cez Maďarsko domov na Slovensko povoľujú maďarské orgány individuálne. Čakacia doba je dlhá. O súhlas s tranzitom žiadajú tisíce občanov.Hraničné priechody pre cudzincov na vstup na územie Ukrajiny sú uzatvorené, vstup je povolený len občanom UA a ich rodinným príslušníkom, cudzincom s povoleným pobytom, zamestnancom diplomatických a konzulárnych úradov, medzinárodných misií a organizácii akreditovaných v UA a ich rodinným príslušníkom. Od 17. marca je možné opustiť územie Ukrajiny iba automobilom cez hraničné priechody Ubľa – Malyj Bereznyj a Vyšné Nemecké – Užhorod.Aktualizované podrobnosti o situácii na hraniciach prináša webstránka MZVaEZ (banner Ochorenie Covid-19, link Obmedzenia na hraniciach).