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Anglická polícia chváli fanúšikov v USA, doma má stovky incidentov

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Zároveň vyzval priaznivcov, ktorí sledujú zápasy doma, aby sa správali rovnako, keďže počas osláv postupu zaznamenala britská polícia viac ako 500 incidentov a vyše 100 zatknutí.

Autor TASR
Londýn 13. júla (TASR) - Hlavný koordinátor policajného zabezpečenia futbalových zápasov vo Veľkej Británii Mark Roberts pochválil správanie anglických fanúšikov na sobotnom štvrťfinále MS proti Nórsku v Miami. Zároveň vyzval priaznivcov, ktorí sledujú zápasy doma, aby sa správali rovnako, keďže počas osláv postupu zaznamenala britská polícia viac ako 500 incidentov a vyše 100 zatknutí.

Atmosféra počas zápasu bola vášnivá, ale priateľská, bez akejkoľvek nevraživosti medzi fanúšikmi po jeho skončení. Je veľká škoda, že to isté nemožno povedať o správaní fanúšikov doma vo Veľkej Británii. Ak môže byť 40-tisíc fanúšikov spolu v Miami bez problémov, prečo by to nemohlo fungovať aj doma?,“ pýta sa Roberts. Väčšina incidentov podľa neho súvisela s alkoholom a sledovaním zápasu na veľkoplošných obrazovkách.

Anglicko nastúpi v stredu v semifinále proti Argentíne v Atlante. Tamojšia polícia už oznámila, že posilnila bezpečnostné opatrenia v okolí štadióna, zábavných zón i ďalších frekventovaných miest, aby zabezpečila pokojný priebeh jedného z vrcholov svetového šampionátu. Informovala agentúra DPA.
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