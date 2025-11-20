< sekcia Import
Ani šampanské a kaviár nezakryjú pachuť zločinu
Dickerov najnovší román Divé zviera sa odohráva v jeho rodnej Ženeve – meste, ktoré navonok pôsobí uhladene, no pod povrchom skrýva mnohé temné zákutia.
Autor OTS
Bratislava 20. novembra (OTS) - Švajčiarsky spisovateľ Joël Dicker, jeden z najúspešnejších autorov súčasnej po francúzsky písanej literatúry, sa po románoch Pravda o afére Harryho Queberta či Zmiznutie Stephanie Mailerovej vracia s napínavou novinkou. Opäť v nej dokazuje, že dokáže brilantne spájať literárnu kvalitu s čitateľskou prístupnosťou a tvoriť príbehy, ktoré na čitateľa pôsobia ako napínavý film.
Dickerov najnovší román Divé zviera sa odohráva v jeho rodnej Ženeve – meste, ktoré navonok pôsobí uhladene, no pod povrchom skrýva mnohé temné zákutia.
Príbeh sa začína lúpežou v klenotníctve – na prvý pohľad ide o obyčajný kriminálny prípad, ktorý však rýchlo nadobudne nečakaný rozmer. V centre deja stoja dve dvojice: bohatí manželia Sophie a Arpad Braunovci a ich susedia, policajt Gregg a jeho manželka Karine. Dicker postupne odhaľuje, že životy postáv sú navzájom prepojené sieťou klamstiev, tajomstiev a nevysporiadaných vzťahov. Každá postava má čo skrývať a nik nie je tým, kým sa zdá. Časom čitateľ zisťuje, že v tejto ženevskej štvrti sa dá veriť už len vlastným inštinktom – alebo možno ani tým nie.
Knihu do slovenčiny preložila Beata Panáková.
Joël Dicker (1985) sa narodil v Ženeve. Ako sedemročný si založil vlastný prírodovedecký časopis, po maturite odišiel do Paríža a dva roky navštevoval divadelnú školu, napokon však vyštudoval právo na univerzite v Ženeve. Písaniu beletrie sa venuje od svojich dvadsiatich rokov. Preslávil sa však až svojím druhým románom Pravda o afére Harryho Queberta (La Vérité sur l’Affaire Harry Quebert, 2012), za ktorý dostal Veľkú cenu Francúzskej akadémie, Cenu gymnazistov a kniha postúpila do užšieho výberu prestížnej Goncourtovej ceny. Vo Vydavateľstve SLOVART vyšiel aj detektívny román Zmiznutie Stephanie Mailerovej. Joël Dicker je nositeľom viacerých literárnych ocenení a dodnes napísal 8 románov, ktoré boli preložené do 40 jazykov.
Sledujte autora aj na jeho sociálnych sieťach:
www.joeldicker.com
FB@Joël Dicker
IG@joeldicker
X@JoelDicker
