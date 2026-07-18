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Argentínsky brankár Martinez stále s bolesťami, operáciu odložil
Martinez bol jednotkou Argentíny aj pri triumfe na MS v Katare 2022, teraz môže získať štvrtý svetový titul pre svoju krajinu.
Autor TASR
New York 18. júla (TASR) - Brankár argentínskej futbalovej reprezentácie Emiliano Martinez nastúpi aj na nedeľňajšie finále MS proti Španielsku s bolesťami po pretrvávajúcich problémoch s pravou rukou. Tridsaťtriročný gólman prezradil, že stále pociťuje následky zlomeniny prstenníka, ktorú utrpel ešte 20. mája počas rozcvičky pred finále Európskej ligy. Napriek zraneniu vtedy pomohol Aston Ville k víťazstvu 3:0 nad SC Freiburg.
„Ruka ma stále bolí každý deň. Všetci špecialisti, s ktorými som hovoril, mi povedali, že potrebujem operáciu. Rozhodol som sa však odložiť ju,“ uviedol Martinez podľa DPA. Dodal, že zranenie ho obmedzovalo najmä pri tréningu, no od osemfinále svetového šampionátu už môže opäť trénovať naplno a cíti sa výrazne lepšie. Martinez bol jednotkou Argentíny aj pri triumfe na MS v Katare 2022, teraz môže získať štvrtý svetový titul pre svoju krajinu.
„Ruka ma stále bolí každý deň. Všetci špecialisti, s ktorými som hovoril, mi povedali, že potrebujem operáciu. Rozhodol som sa však odložiť ju,“ uviedol Martinez podľa DPA. Dodal, že zranenie ho obmedzovalo najmä pri tréningu, no od osemfinále svetového šampionátu už môže opäť trénovať naplno a cíti sa výrazne lepšie. Martinez bol jednotkou Argentíny aj pri triumfe na MS v Katare 2022, teraz môže získať štvrtý svetový titul pre svoju krajinu.