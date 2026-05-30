< sekcia Import
Art Film Košice ponúkne digitálne zrekonštruované filmy zo SFÚ
Sekcia rodinné filmové striebro je tradičnou súčasťou programu IFF Art Film.
Autor TASR
Bratislava 30. mája (TASR) - Medzinárodný filmový festival (IIF) Art Film Košice (19. - 25. júna) uvedie v sekcii rodinné filmové striebro desať filmov zo zbierok Slovenského filmového ústavu (SFÚ). Takmer všetky sú digitálne zreštaurované. Chronologický prierez naprieč štyrmi desaťročiami ponúkne mix hraných filmov, dokumentárnych snímok aj propagandistických aktualít, mnohé z nich od kľúčových osobností slovenskej kinematografie. TASR o tom informovali organizátori festivalu.
Sekcia rodinné filmové striebro je tradičnou súčasťou programu IFF Art Film. Pod garanciou SFÚ prináša na festivalové plátna tituly zo Zlatého fondu slovenskej kinematografie a skoro všetky prešli digitálnou reštaurátorskou prácou v laboratóriách SFÚ. Tohtoročný výber zostavili filmoví historici a teoretici - umelecký riaditeľ festivalu Martin Palúch, zostavovateľ Medzinárodnej súťaže krátkych filmov Martin Kaňuch a riaditeľ Filmového archívu SFÚ Marián Hausner.
Výber filmov ponúka prierez desaťročí, od bezprostredne povojnových dokumentov a obžalôb z rokov 1945 a 1946 cez novovlnnú éru až po neskorý socializmus. Hneď štyri snímky výberu zachytávajú filmovú odpoveď na druhú svetovú vojnu, Slovenské národné povstanie a obdobie tesne po vojne, keď sa pripravovali povojnové súdne procesy s predstaviteľmi vojnového slovenského štátu. Ide o dokumenty Za slobodu, Sú osobne zodpovední: za zločiny proti ľudskosti!, Sú osobne zodpovední: za zradu na národnom povstaní! a hraný film Epizódka.
Koniec päťdesiatych rokov priblížia dokument Človek z Málinca a hraný film Muž, ktorý sa nevrátil. Súčasťou festivalu budú aj diela Lilli Marlen, Kangchenjunga, Teplota vzduchu 50 °C, vlhkosť 97 % a F.T. na cestách
Sekcia rodinné filmové striebro je tradičnou súčasťou programu IFF Art Film. Pod garanciou SFÚ prináša na festivalové plátna tituly zo Zlatého fondu slovenskej kinematografie a skoro všetky prešli digitálnou reštaurátorskou prácou v laboratóriách SFÚ. Tohtoročný výber zostavili filmoví historici a teoretici - umelecký riaditeľ festivalu Martin Palúch, zostavovateľ Medzinárodnej súťaže krátkych filmov Martin Kaňuch a riaditeľ Filmového archívu SFÚ Marián Hausner.
Výber filmov ponúka prierez desaťročí, od bezprostredne povojnových dokumentov a obžalôb z rokov 1945 a 1946 cez novovlnnú éru až po neskorý socializmus. Hneď štyri snímky výberu zachytávajú filmovú odpoveď na druhú svetovú vojnu, Slovenské národné povstanie a obdobie tesne po vojne, keď sa pripravovali povojnové súdne procesy s predstaviteľmi vojnového slovenského štátu. Ide o dokumenty Za slobodu, Sú osobne zodpovední: za zločiny proti ľudskosti!, Sú osobne zodpovední: za zradu na národnom povstaní! a hraný film Epizódka.
Koniec päťdesiatych rokov priblížia dokument Človek z Málinca a hraný film Muž, ktorý sa nevrátil. Súčasťou festivalu budú aj diela Lilli Marlen, Kangchenjunga, Teplota vzduchu 50 °C, vlhkosť 97 % a F.T. na cestách