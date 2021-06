ASBIS uvádza na európske trhy inovatívne zariadenie na boj proti vírom

• Elektrodom NAY

• Sieť lekární Dr.Max

• Portál zdravia Vitarian.sk Zariadenie sa dostane na trh Európskej únie v júni 2021. na Slovensku ho budú distribuovať:

Bratislava 21. júna (OTS) - Spoločnosť ASBISc Enterprises Plc, popredný distribútor, vývojár a dodávateľ produktov, riešení a služieb z oblasti IT a IoT na rozvíjajúcich sa trhoch Európy, Stredného východu a Afriky, vyvinula, navrhla a vyrába inovatívny iónový difuzér PERENIO IONIC SHIELD™ Ide o kompaktné mobilné zariadenie, ktoré emituje špecifický komplex iónov, ktorý chráni ľudí pred známymi koronavírusmi vrátane SARS-CoV-2. Vďaka tomuto inovatívnemu riešeniu získame ochranu proti koronavírusom doma, v kancelárii, v taxíku alebo aj na verejných miestach.Perenio Ionic Shield PEWOW01 je prvé zariadenie založené na tejto technológii. V budúcnosti plánuje spoločnosť ASBIS rozšíriť rodinu zariadení na prevenciu pred ďalšími ochoreniami.Zariadenie Perenio Ionic Shield PEWOW01 prešlo sériou diagnostických testov a klinických hodnotení. Bolo zaregistrované ako aktívna neinvazívna zdravotnícka pomôcka triedy I na použitie na trhoch EÚ a Spojeného kráľovstva. Perenio Ionic Shield nie je bežný ionizátor vzduchu. Jedinečná technológia, ktorá je hnacím motorom tejto inovácie, vytvára stabilnú iónovú zmes, ktorá generuje dostatok energie na emitovanie špecifických skupín iónov do okolitého vzduchu. Uvedenú iónovú zmes tvoria soli horčíka, draslíka, zinku, platiny a zlata. Aktívna časť zariadenia sa nachádza vo vymeniteľných kapsulách, ktoré vydržia pri pravidelnom používaní až 12 mesiacov. Životnosť nepoužitej kapsuly je sedem rokov od dátumu výroby.Zariadenie Perenio Ionic Shield je určené na prevenciu infekčných ochorení spôsobených známymi koronavírusmi a ich kmeňmi – vrátane Sars-CoV-2., výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti ASBISc Enterprises Plc, dodáva:Spoločnosť Perenio odporúča používať zariadenie v uzavretých miestnostiach – doma, v kancelárii alebo dokonca v aute či taxíku. Sieť zariadení Perenio Ionic Shield rozmiestnených v 3-metrových odstupoch môže chrániť ľudí aj na verejných miestach: v nákupných centrách, na letiskách, vlakových staniciach, v posilňovniach, kaviarňach, reštauráciách, kozmetických salónoch a v taxíkoch alebo vo verejnej doprave.Perenio Ionic Shield je kompaktné zariadenie, takže sa zmestí do batohu, kabelky, tašky alebo kufra. Je prenosné, čo výrazne rozširuje rozsah ochrany aj počas cestovania.Najúčinnejšia koncentrácia iónov je do dvoch metrov od zariadenia. Medzi zariadením Perenio Ionic Shield a ľudským telom sa odporúča zachovať vzdialenosť aspoň 25 cm. Zariadenie generuje iba veľmi málo ozónu, a preto sa môže bez obáv používať po celý deň.dodáva: „Vďaka internej batérii dokáže Perenio Ionic Shield pracovať až 6 hodín bez pripojenia k elektrickej sieti. Zariadenie sa môže nabíjať prostredníctvom napájacieho konektora typu C, ale dokáže fungovať aj priamo napájané z elektrickej siete. Nevyžaduje si žiadnu dodatočnú konfiguráciu ani inštaláciu aplikácie.