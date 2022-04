Asociácia náhradných rodín odporúča na post komisárky pre deti Blahovú

Bratislava 6. apríla (TASR) - Asociácia náhradných rodín a ďalšie spolupracujúce mimovládne organizácie odporúčajú na post komisárky pre deti exposlankyňu parlamentu Natáliu Blahovú. TASR o tom informovala predsedníčka asociácie Katarína Kuchťáková. Na Blahovej vyzdvihujú jej skúsenosti s pomocou deťom i náhradným rodinám. Blahová už kandidovala v prvej voľbe v decembri 2021, vtedy ju do funkcie navrhla poslankyňa Monika Kozelová (OĽANO).



"Venovala sa náhradným rodinám a rodinám v krízových životných situáciách. Riešila problémy porozvodovej starostlivosti o deti. Citlivo pracovala priamo s deťmi, ale aj s ich rodinami. Komunikovala s úradmi a štátnymi orgánmi. Sieťovala odborníkov na pomoc deťom a ich rodinám. Riešila problémy detí s postihnutím, problémy so vzdelávaním detí so špecifickými potrebami," vymenovala Kuchťáková skúsenosti Blahovej s tým, že by dokázala z Úradu komisára pre deti vytvoriť funkčnú ľudskoprávnu inštitúciu.



Exposlankyňa pre TASR uviedla, že v rámci koalície sa má ešte diskutovať o osobách, ktoré do funkcie odporučili mimovládky, aby sa napokon rozhodli, koho si osvoja a budú nominovať. Zákon hovorí, že kandidáta na komisára pre deti môže oficiálne navrhnúť len poslanec Národnej rady (NR) SR. Nominácie sa môžu podávať do 13. apríla.



Hnutie OĽANO minulý týždeň vyzvalo tretí sektor, aby odporučil vhodných kandidátov na funkciu komisára pre deti. Organizácie a odborníčky v oblasti ochrany a dodržiavania práv detí už navrhli na post komisárky pre deti Janette Motlovú, súčasnú riaditeľku Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.



Nominant potrebuje okrem iných záležitostí aj podporné stanovisko najmenej piatich reprezentatívnych organizácií, ktoré sa aspoň päť rokov venujú presadzovaniu a ochrane práv detí. Parlament zatiaľ ani po viacerých pokusoch nezvolil nástupcu komisárky pre deti Viery Tomanovej.