Astrobotic: Lunárny modul Peregrine zhorí v atmosfére Zeme

Washington 15. januára (TASR) – Lunárny modul Peregrine, ktorému sa pre poruchu nepodarí pristáť na Mesiaci, zhorí v atmosfére Zeme. Oznámila to v pondelok spoločnosť Astrobotic, ktorá túto misiu vyslala. TASR o tom informuje na základe správ portálu Sky News a televízie BBC.



"Dostali sme odporúčanie nechať vesmírnu loď zhorieť počas opätovného vstupu do atmosféry," uviedla spoločnosť Astrobotic. "Keďže ide o komerčnú misiu, konečné rozhodnutie o záverečnej letovej dráhe (sondy) Peregrine je v našich rukách," dodáva spoločnosť. "Urobili sme preto náročné rozhodnutie udržiavať aktuálnu trajektóriu vesmírnej lode, aby opätovne vstúpila do atmosféry," dodala spoločnosť so sídlom v americkom štáte Pensylvánia.



Výkonný riaditeľ Astrobotic John Thornton oznámil, že misia sondy Peregrine by sa mala skončiť vo štvrtok.



Spoločnosť svoje rozhodnutie zničiť sondu odôvodnila tým, že nechce riskovať, že by poškodený satelit v budúcnosti spôsobil problém vo vesmírnom priestore medzi Zemou a Mesiacom.



"Zodpovedným ukončením misie sondy Peregrine prispievame k zachovaniu vesmírneho priestoru medzi Mesiacom a Zemou pre budúce generácie," dodala spoločnosť.



Astrobotic vyslala modul Peregrine k Mesiacu 8. januára pomocou úplne novej rakety Vulcan Centaur združenia United Launch Alliance (ULA). Pôvodným cieľom misie bolo pristátie na povrchu Mesiaca 15. deň po štarte. Znemožnil to však vážny únik paliva krátko po oddelení sa modulu od horného stupňa rakety.



Tím spoločnosti Astrobotic však dokázal na sonde pre potreby amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) a iných vesmírnych agentúr spustiť vedecké experimenty a prenos informácií s cieľom zbierať údaje o vesmírnom lete.