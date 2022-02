Astronómovia objavili dôkazy o dosiaľ neznámej planéte

Londýn 10. februára (TASR) - Astronómovia objavili dôkazy o existencii doteraz neznámej planéty, ktorá obieha okolo Proxima Centauri, najbližšej hviezdy k našej slnečnej sústave. Vo štvrtok o tom informoval britský denník The Guardian s odvolaním sa na štúdiu zverejnenú vo vedeckom časopise Astronomy & Astrophysics.



Novoobjavené teleso, ktoré vedci pomenovali Proxima d, má štvrtinu hmotnosti Zeme a obieha mimoriadne blízko svojej materskej hviezdy. Vzdialenosť tejto novej planéty od Proximy Centauri je desaťkrát menšia, ako vzdialenosť medzi Slnkom a Merkúrom, ktorý je k nemu najbližšie.



Výskumníci si novú planétu všimli vďaka malým zmenám vo frekvencii elektromagnetického žiarenia, ktoré emituje Proxima Centauri. Toto kmitanie je spôsobované gravitačnými silami medzi hviezdou a planétou, ktorá okolo nej obieha.



Pozorovania ďalekohľadom VLT v Čile naznačujú, že planéta svoju materskú hviezdu obehne každých päť dní.



Tento objav je dôkazom, že okolie našej najbližšej susednej hviezdy je "plné zaujímavých nových svetov", povedal Joao Faria z Ústavu astrofyziky a vesmírnych vied v Portugalsku a hlavný autor štúdie.



Proxima d je podľa vedcov od svojej hviezdy vzdialená zhruba štyri milióny kilometrov, čo znamená, že sa nenachádza v tzv. obývateľnej zóne, v ktorej sú podmienky pre existenciu života.



Teleso Proxima d je v poradí treťou a zároveň najľahšou planétou obiehajúcou okolo Proximy Centauri, vzdialenej od Slnka 4,3 svetelného roku. Planéta Proxima b má hmotnosť porovnateľnú so Zemou a svoju hviezdu obehne raz za 11 dní. Proxime c to trvá zhruba päť rokov.



"Ukazuje to, že tieto planéty, podobné Zemi, môžu byť v našej galaxii bežné a nemusia byť ďaleko. A to nás núti uvažovať o možných podmienkach pre vznik života a o tom, či je možné, aby sa život objavil aj na iných miestach vo vesmíre," uviedol Faria.