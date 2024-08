Astronómovia odhalili nebezpečenstvo hroziace obývateľným planétam

Washington/Londýn 7. augusta (TASR) – Astronómovia zistili, že erupcie hviezdnej hmoty na červených trpaslíkoch môžu vytvoriť niekoľkonásobne viac ďalekého ultrafialového žiarenia (FUV) ako sa doteraz predpokladalo. Vyplýva to zo štúdie zverejnenej v augustovom čísle vedeckého žurnálu Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, píše TASR.



"Doteraz sa predpokladalo, že iba niektoré hviezdy dokážu erupciami vytvoriť dostatočne silné UV žiarenie schopné ovplyvniť obývateľnosť planét. Výsledky našej štúdie však dokazujú, že to možno dokáže výrazne viac hviezd," uvádza hlavná autorka štúdie Vera Bergerová, ktorá v súčasnosti pôsobí na Univerzite v Cambridge v Spojenom kráľovstve.



Silné UV žiarenie produkované erupciami hviezdnej hmoty má podľa vedcov potenciál výrazne negatívne ovplyvniť obývateľnosť planét obiehajúcich okolo červených trpaslíkov. UV žiarenie z erupcií môže buď narušiť atmosféru planéty a ohroziť tak jej schopnosť hostiť život, môže však tiež prispieť k tvorbe základných stavebných blokov RNA nevyhnutných pre vznik života.



Bergerovej tím skúmal archívne dáta o hviezdnych erupciách na 300.000 blízkych hviezd, ktoré v rokoch 2003 až 2013 zhromaždil dnes už nefunkčný vesmírny teleskop GALEX. Teleskop simultánne zaznamenával údaje o blízkom UV žiarení (NUV) s vlnovou dĺžkou 300 až 400 nanometrov aj o ďalekom UV žiarení (FUV) s vlnovou dĺžkou 122 až 200 nanometrov.



Výsledky štúdie spochybňujú v súčasnosti platné modely hviezdnych erupcií a obývateľnosti exoplanét. Dokazujú, že priemerná úroveň emisií FUV v erupciách je trojnásobne vyššia, ako sa zvyčajne predpokladá, môže však dosiahnuť až dvanásťnásobne vyššiu úroveň.



Presný dôvod zostáva zatiaľ neznámy. Autori štúdie predpokladajú, že to môže spôsobovať koncentrácia erupcií v konkrétnych vlnových dĺžkach, čo naznačuje prítomnosť atómov rôznych prvkov, napríklad uhlíka alebo dusíka.



"Naša štúdia mení predstavu o prostredí okolo hviezd s hmotnosťou menšou ako je naše Slnko, ktoré okrem hviezdnych erupcií vydávajú iba veľmi málo UV žiarenia," uviedol spoluautor štúdie Jason Hinkle z Havajskej univerzity.



Na pochopenie pôvodu tohto silnejšieho UV žiarenia je však potrebný ďalší výskum UV žiarenia prostredníctvom vesmírnych teleskopov, dodáva Bergerová.