Audioknihy ľuďom spríjemňujú zdĺhavé činnosti

Bratislava 7. marca (OTS) - Aj koncom roka 2023 sme sa v Audiolibrixe pozreli na zúbky audioknižnému trhu v Česku a na Slovensku. Už po desiaty raz sme pustili medzi ľudí Veľký audioknižný prieskum.Vyplynulo z neho množstvo zaujímavých aj prekvapivých záverov. Dozvedeli sme sa, pri akých činnostiach si poslucháči vychutnávajú audioknihy najradšej, či využívajú zrýchlené počúvanie a čo im pomáha pri výbere toho správneho príbehu.Audioknihy sú skvelou formou relaxu. Po dni strávenom pri počítači alebo na nohách je predstava sadnúť si na gauč, zavrieť oči a ponoriť sa do audio príbehu naozaj lákavá. Vyše 25 % respondentov uviedlo, že audioknihu počúva práve v čase oddychu či pri zaspávaní.Z výskumu však vyplynulo, že množstvo ľudí počúva audioknihy aj popri iných činnostiach – predovšetkým pri takých, ktoré môžu byť zdĺhavé či dokonca samé o sebe nepríjemné. Takmer 20 % ľudí počúva pri domácich prácach ako je upratovanie alebo varenie. Dobrý príbeh dokáže vytrhnúť z každodenného kolotoča povinností a nudné činnosti zrazu idú od ruky bez toho, aby si to človek vôbec uvedomoval.Ďalších 23 % poslucháčov si audioknihy vychutnáva pri cestovaní autom alebo MHD. Namiesto bezmyšlienkovitého hľadenia von oknom či do displeja telefónu tak môžu využiť voľné chvíle na hodnotnú zábavu či sebarozvoj. Audioknihy zabavia aj menšie deti, pre ktoré by dlhšie cesty mohli byť namáhavé.Hoci nie každý uznáva audioknihy ako plnohodnotnú formu čítania, nespochybniteľne ľuďom pomáhajú čítať viac. Spomínané upratovanie, varenie či šoférovanie znemožňuje čítanie tlačenej knihy a ani športovanie či kočíkovanie nie sú činnosti, ktoré človek bežne zvládne s knihou v ruke.Najvynaliezavejší knihomoli si čítaním vyplnia každú možnú štrbinku dňa, od sedenia v električke až po pobyt na toalete. Bežní smrteľníci si však na čítanie musia vedome vyhradiť čas a priestor – inak sa ľahko stane, že po celom dni im zostáva energia nanajvýš na pár strán pred spaním.Audioknihy však prinášajú revolučnú formu čítania, ktorá je omnoho menej ohraničená časom a priestorom. Až takmer 58 % ľudí v našom prieskume uviedlo, že vďaka audioknihám sa im darí celkovo čítať viac.Počúvanie audiokníh popri iných činnostiach rozhodne prospieva efektivite. Stačí hodinka denne a okrem upratanej skrine ste sa aj niečo nové naučili alebo sa posunuli v napínavej zápletke. A ak chcete stihnúť ešte viac, existuje predsa zrýchlené počúvanie, takže za hodinku sa toho človek dozvie povedzme aj dvakrát viac.Prekvapivé preto je, že zrýchlené počúvanie využíva len okolo 9 % respondentov. Až 90 % naopak počúva audioknihy bez zmeny rýchlosti, čo môže pomôcť nielen viac si užívať príbeh, ale aj majstrovské načítanie interpreta či celkové spracovanie nahrávky.V prieskume sme sa pýtali, čo najčastejšie určuje, či titul poputuje do košíka. Podľa výsledkov najviac zaváži autor knižnej predlohy (u 18 % respondentov), potom anotácia a recenzie (po 17 %), žáner (16 %), ukážka (necelých 13 %) a dôležitý je aj výber interpretov, ktorí audioknihu načítali (vyše 11 %).Zaujímalo nás aj, či je pre ľudí smerodajné odporúčanie známych osobností alebo médií, ktoré je často súčasťou anotácie. Pre vyše 46 % respondentov nie je také dôležité odporúčanie populárnej osoby, no recenzie ostatných užívateľov, ktorí audioknihu ohodnotili, sú nápomocné vždy alebo niekedy až pre celkovo 90 % zákazníkov.Ľudia tiež sami radi audioknihy hodnotia (64 % respondentov) a ich zámerom je práve pomôcť ďalším zákazníkom pri rozhodovaní.Obľúbené žánre boli v prieskume pomerne rovnocenne zastúpené, no jeden výrazne vyčnieval spomedzi ostatných. Približne 16 % poslucháčov fandí detektívkam.Hovoria to aj štatistiky za rok 2023, v ktorých detektívky tvoria až takmer štvrtinu celkových predajov audiokníh. V prvej desiatke najpredávanejších audiokníh sa vyskytlo 5 titulov zo žánru detektívky a z desiatich najpredávanejších autorov sa až deviati venujú tomuto žánru.Veľký audioknižný prieskum, ktorý každoročne organizuje spoločnosť Audiolibrix, si kladie za úlohu zmapovať nielen audioknižný trh, ale aj návyky samotných poslucháčov. 10. ročníka, ktorý prebiehal od októbra do decembra 2023, sa zúčastnilo 6458 respondentov, čím si drží pozíciu najväčšieho audioknižného prieskumu ako u nás, tak v celej Európe.Audiolibrix je jedným z najväčších digitálnych distribútorov audiokníh, ktorý prevádzkuje e-shop s možnosťou výhodného predplatného a komplexným vernostným programom. Veľký audioknižný prieskum realizuje už od roku 2014.