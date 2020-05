Muž zranil nožom siedmich ľudí, polícia ho zastrelila

Perth 1. mája (TASR) - Austrálska polícia zastrelila muža, ktorý zranil nožom siedmich ľudí v priestoroch a v okolí nákupného centra v meste South Hedland na severozápade krajiny. Žiadna z obetí nie je v ohrození života a nič nenasvedčuje tomu, že by išlo o teroristický čin, informovala agentúra AP.



Útočník vyzbrojený veľkým nožom najskôr zranil muža v moteli nachádzajúcom sa neďaleko nákupného centra a potom ďalšiu osobu sediacu v aute pred blízkou reštauráciou rýchleho občerstvenia.



Potom pobodal nožom dvoch mužov a tri ženy vo vnútri nákupného centra. Jedna zo žien viezla v kočíku dieťa, ktoré vyviazlo bez zranení.



Zasahujúci policajti najskôr použili voči útočníkovi vo veku od 30 do 40 rokov elektrický paralyzér, on sa ich však naďalej pokúšal ohrozovať nožom. Vypálili preto na neho niekoľko výstrelov, v dôsledku ktorých zomrel.



"Išlo o veľmi konfliktnú a nebezpečnú situáciu," zdôraznil policajný komisár štátu Západná Austrália.



Do nemocnice previezli päť osôb s bodnými zraneniami. Dvaja z nich sú vo vážnom, ale stabilizovanom stave.



Polícia neuviedla, aký bol motív útočníkovho konania. Nič však zatiaľ nenasvedčuje tomu, že by bol útok politicky alebo ideologicky motivovaný.



Páchateľ v meste South Hedland pracoval ako banský zamestnanec a pravidelne tam letecky dochádzal z 1300 kilometrov vzdialeného Perthu. Podľa svedkov si svoje obete zrejme vybral náhodne, píše agentúra AFP.