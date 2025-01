Sydney 17. januára (TASR) – Austrálski vedci objavili nový, väčší a jedovatejší druh pavúka z čeľade Atracidae. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



Nový druh pavúka dostal prezývku "Big Boy" (Veľký chlapec). Po prvý raz ho začiatkom tretieho tisícročia neďaleko mesta Newcastle približne 170 kilometrov severne od Sydney zaznamenal Kyle Christensen, milovník pavúkov a bývalý vedúci sekcie pavúkov v zoologickej záhrade Austrálsky park plazov (Australian Reptile Park) v meste Somersby, píše Reuters.



"Tento konkrétny pavúk je výrazne väčší, jeho jedové žľazy a (chelicery) sú omnoho väčšie," uvádza Christiensen.



Chelicery sú prvým párom končatín pavúkov. pri love nimi chytajú korisť a ústia do nich jedové žľazy.



Vedci z Austrálskeho múzea, Flindersovej univerzity v Adelaide a Leibnizovho inštitútu v pondelok zverejnili štúdiu, v ktorej uviedli, že deväťcentimetrový pavúk bude klasifikovaný ako nový druh. Na počesť svojho objaviteľa dostal pavúk názov Atrax christenseni a bol zaradený do čeľade Atracidae.



Atracidae je čeľaď mygalomorfných pavúkov obývajúcich najmä východné a juhovýchodné pobrežie Austrálie, hoci sporadicky sa vyskytujú na celom území Austrálie s výnimkou Západnej Austrálie a Severného teritória.



Pavúky patriace do tejto čeľade dosahujú stredné až veľké rozmery tela s dĺžkou jeden až päť centimetrov, hoci bol zaznamenaný prípad jedinca s dĺžkou tela až 8 centimetrov. Jed niektorých druhov môže byť potenciálne smrteľný i pre človeka.



Najnebezpečnejším pre človeka je pavúk druhu Artax robustus. Celkovo je známych 13 úmrtí spôsobených týmto druhom pavúka. Od vyvinutia protijedu v 80. rokoch však nie sú známe žiadne obete na životoch, píše Reuters.