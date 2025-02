Autobiografia Nádej: Čo všetko v nej prezrádza pápež František?

Vypočujte si úryvok

Bratislava 27. februára (OTS) - Aký bol vzťah pápeža k dievčatám? Prečo od roku 1990 nepozerá televíziu? A prečo stačilo málo, aby sa vôbec nenarodil?Aj to sa dozviete o pápežovi Františkovi z jeho autobiografie, ktorá má názov Nádej a ktorá vychádza v 80-tich krajinách naraz, vrátane Slovenska.je prvá autobiografia, ktorú kedy pápež v histórii vydal počas života. Pápež František jej písaniu venoval posledných šesť rokov a podrobne v nej spomína na celý svoj život. Začína svojimi predkami, ktorí emigrovali z Talianska. Zážitky a príbehy výborne zasadil do historického kontextu, dáva súvislosti, odkazuje na Sväté písmo a literatúru, rôzne romány a básne. Silné miesto má v knihe jeho rodina.Foto: IKAR, a.s.Venuje sa rôznym témam ako futbal, knihy a hudba, ktoré miluje. Ako tajne prevážal ľudí, píše o dievčatách, pandémii, egoizme, o predchádzajúcich pápežoch.Zaujímavé a silné sú pasáže o chudobe, utečencoch, o vojne na Ukrajine, o Gaze, klimatických zmenách, ale aj o mladých ľuďoch.Píše o kľúčových momentoch svojho pontifikátu, vrátane dvoch pokusov o atentát, ktorému čelil počas návštevy Iraku v roku 2021, čo sa odhalilo až neskôr.No v závere sa venuje aj humoru, dokonca prerozprával známy vtip o ňom samom, limuzíne a policajtoch:-)Prečo sa oplatí prečítať pápežovu autobiografiu Nádej? A je určená len veriacim, alebo všetkým ľuďom? Pozrite si, v ktoromhovorí o svojich dojmoch po prečítaní knihy:Kniha mal pôvodne vyjsť až po jeho smrti, ale napokon pápež František dospel k presvedčeniu, že všetko toto posolstvo je potrebné už teraz, pretože sa nachádzame naozaj v ťažkých časoch.Mapuje síce minulosť, obracia sa do histórie, ale tento autoportrét akoby chcel nasmerovať na budúcnosť, akoby pripravoval koniec jeho pontifikátu a čo bude nasledovať...Text autobiografie Nádej je doplnený o niekoľko súkromných a nikdy nepublikovaných unikátnych fotografií z osobného archívu pápeža Františka.