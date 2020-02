Štátna opera prichádza s premiérou Édith Piaf

Banská Bystrica 28. februára (TASR) – Režisérka a choreografka Dana Dinková a dirigent a hudobný skladateľ Branislav Kostka sú autormi hudobno-dramatického a tanečného diela Édith Piaf, ktoré uvedie Štátna opera v Banskej Bystrici v prvej premiére 6. marca o 18:30 a v druhej o deň neskôr v rovnakom čase. Hlavnú postavu francúzskej šansoniérky, hereckú, ktorá rozpráva svoj príbeh, stvárni Mariana Mackurová, tanečnú Veronika Szabová.







"Je to titul, v ktorom prichádza na rad náš baletný súbor. Štátna opera stále oslavuje 60. výročie a snažíme sa do nášho repertoára zaraďovať mimoriadne inscenácie. Je to pôvodné slovenské dielo, autorkou námetu a scenára je Dana Dinková. Hudba je založená na piesňach, ktoré poznáme z interpretácie Édith Piaf. Scénickú hudbu dokomponoval známy slovenský umelec Braňo Kostka," uviedla dramaturgička Alžbeta Lukáčová s tým, že ide predovšetkým o tanečné dielo.



Podľa nej toto dielo o zaujímavej osobnosti umeleckého sveta s pohnutým životným osudom môže do ich kultúrneho stánku prilákať širokú verejnosť, aj tú neopernú, ktorá má rada pekné vizuálne divadlo. Originálne šansóny, ktoré spieva najznámejšia francúzska speváčka všetkých čias a všetkých žánrov Édith Piaf, sú na to dostatočným lákadlom.



"Je to príbeh malej útlej ženy, ale veľkej umeleckej osobnosti. Veľa si toho prežila a do predstavenia som sa snažila zaradiť tie najsilnejšie scény z jej života. Šansóny to sú aj kabaret, jej život bola však jedna veľká životná dráma. Bolo to ťažké skĺbiť," reagovala Dinková.



Ako priblížila, divák má možnosť zoznámiť sa hneď s dvoma postavami Édith Piaf – s jednou tanečnou a druhou hereckou, ktorá na sklonku života vyrozpráva celý svoj príbeh. Symbolická scéna v podobe "javiska na javisku" s náznakom konštrukcie Eiffelovej veže a kostýmy s nádychom súčasnosti mapujú roky a udalosti, ktoré Piaf prežila. O hudobnú stránku sa postaral dirigent a skladateľ Branislav Kostka, ktorý svojou hudobnou kompozíciou vytvoril nálady jednotlivých osudných etáp jej života tak, aby dielo vyznelo kompaktne a ucelene.



"Usilovala som sa vyhnúť encyklopedickému a popisnému prístupu. Piaf bola totiž plná vášní, rozporov a neočakávaných rozhodnutí. Taký je aj náš príbeh – vášnivý i prekvapivý. Pri koncipovaní jednotlivých scén som vychádzala hlavne z emočnej sily jej šansónov, nie z chronológie ich vzniku. Piaf bola ako prírodný živel, ktorý si vedel podmaniť celý svet," dodala Dinková.