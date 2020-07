Na budapeštianskom letisku otvoria stredisko testovania na koronavírus

Budapešť 29. júla (TASR) - Na budapeštianskom Medzinárodnom letisku Ferenca Liszta otvoria stredisko, v ktorom sa budú môcť cestujúci už na hraniciach pri vstupe do Maďarska otestovať na nákazu vírusom SARS-CoV-2. Informoval o tom v stredu spravodajský server portfolio.hu.



Kam Jandu, obchodný riaditeľ spoločnosti Budapest Airport, uviedol na sneme Združenia maďarských hotelov a reštaurácií v Budapešti, že ide o reakciu na sprísnenie podmienok vstupu do krajiny a na kategorizovanie krajín farebným kódom podľa rizika nákazy novým druhom koronavírusu.



Jandu poznamenal, že síce v období rokov 2012-19 vzrástol počet cestujúcich na tomto letisku o 90 percent, avšak v roku 2020 očakávajú v súvislosti s pandémiou koronavírusu až 56-percentný prepad.



Znamená to, že letecky do Budapešti pricestuje v tomto roku zhruba osem až deväť miliónov cestujúcich, kým vlani ich bolo 16 miliónov a na rok 2020 plánovali 17 miliónov.