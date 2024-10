BAČOVÁ: Pokazený mliečny zub môže spôsobiť vážne zdravotné problémy

Bratislava 20. októbra (TASR) – Pokazený mliečny zub môže spôsobiť dieťaťu vážne zdravotné problémy, ktoré na prvý pohľad so zubami nesúvisia. V relácii TASR TV Zdravie to uviedla detská zubná lekárka Veronika Bačová.Zdravotných komplikácií, ktorých spúšťačom sú pokazené a dlhodobo neliečené mliečne zuby, je podľa nej široká paleta.ilustrovala príkladom zubná lekárka.Niektorí rodičia sa podľa nej chybne domnievajú, že mliečne zuby deťom rýchlo vypadnú, a preto, ak sa niektorý pokazí, netreba ho ošetriť.vysvetlila Bačová.Mliečne zuby majú podľa Bačovej v živote každého človeka významnú úlohu.upozornila. Surovú zeleninu potom zvyknú rodičia nahradiť polotovarmi, v ktorých je viac cukru.Pri pokazenom alebo dokonca zhnitom zube sa dieťa snaží žuť na druhej strane úst, čím sa do tohto procesu nezapájajú všetky svaly tak ako majú, čo časom môže viesť k problémom. Okrem toho, zdravé zuby podľa Bačovej nie sú potrebné len na jedenie, ale aj na to, aby sme správne rozprávali.upozornila.Prvú návštevu stomatológa by podľa nej malo dieťa absolvovať už pri prerezaní prvého zuba. Lekár rodičovi vysvetlí, ako vzniká kaz, ako má u bábätka vyzerať ústna hygiena, akú rastúce zúbky potrebujú výživu.vysvetlila odborníčka.priblížila.Dieťa treba na návštevu zubára pripraviť, v žiadnom prípade ho však netreba strašiť.naznačila lekárka. Detskí zubní lekári si podľa nej cestu k dieťaťu vedia nájsť a spracujú ho, aby spolupracovalo. Preto sa ich ambulancie niekedy podobajú skôr na herňu.povedala. Zároveň prezradila, že už absolvovala nejedno vyšetrenie v detskom kútiku, alebo v autosedačke.Rodičia sa podľa nej so zubným lekárom môžu poradiť aj v oblasti prevencie zubného kazu. Je to mikrobiálne ochorenie, na svoj vznik potrebuje povlak a baktérie. Preto treba zuby od povlaku čistiť. Lekárka upozornila, že deťom by mali rodičia čistiť zuby až do desiatich rokov.uzavrela Bačová.