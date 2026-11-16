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BALÁŽOVÁ: Stukovatenie pečene môže postihnúť aj úplných abstinentov
V relácii TASR TV Zdravie diskutuje Lucia Illanitzová s vedkyňou Luciou Balážovou.
Autor TASR
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Bratislava 16. novembra (TASR) – Stukovatenie pečene môže postihnúť aj ľudí, ktorí vôbec nepijú alkohol. Príčinou môže byť dlhodobý nadmerný príjem energie, nedostatok pohybu alebo pitie sladených nápojov. V relácii TASR TV Zdravie to konštatovala vedkyňa Lucia Balážová z Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (BMC SAV).
Zároveň upozornila, že o probléme s pečeňou nemusí človek vôbec vedieť. „Dlho sa to nejak špecificky neprejaví, kým nie je neskoro,“ dodala. Tuk v pečeni možno podľa nej odhaliť sonografiou, tuhosť pečene pomáha odhadnúť tranzientná elastografia a na poškodenie pečene môžu upozorniť aj hodnoty pečeňových enzýmov.
Vedkyňa vysvetlila, že pečeň patrí medzi metabolicky najaktívnejšie orgány v ľudskom tele. „Podieľa sa na spracovaní cukrov a tukov, tvorbe dôležitých bielkovín, regulácii rôznych procesov aj odstraňovaní škodlivých látok,“ povedala s tým, že pri dlhodobo nezdravom životnom štýle sa v nej môže začať hromadiť tuk, ktorý postupne narúša jej fungovanie.
„Veľmi nebezpečné sú sladené nápoje, pretože obsahujú fruktózu, ktorá je metabolizovaná predovšetkým v pečeni,“ upozornila.
Podľa Balážovej sa môže stukovatenie pečene postupne rozvinúť do zápalu, následne fibrózy, pri ktorej sa funkčné pečeňové tkanivo nahrádza jazvovým a v niektorých prípadoch až do cirhózy. „V pokročilých prípadoch môže dôjsť k zlyhaniu orgánu, zvyšuje sa riziko rakoviny pečene,“ varovala.
Kľúčovou pre zlepšenie metabolického zdravia je podľa odborníčky zmena životného štýlu. Radikálne diéty sú však podľa nej z dlhodobého hľadiska neudržateľné. „Nadváha a obezita nevznikajú zo dňa na deň. Podobne preto treba pristupovať aj k ich riešeniu. Menšie a postupné zmeny môžu byť z dlhodobého hľadiska udržateľnejšie a teda účinnejšie, ako drastické obmedzenie jedálnička,“ vysvetlila.
Balážová upozornila, že metabolizmus možno podporiť aj cvičením a budovaním svalov. „Väčšie množstvo svalovej hmoty zvyšuje energetické nároky organizmu,“ pripomenula.
V tejto súvislosti upozornila, že dôležité nie je len cielené športovanie, ale aj každodenný pohyb. Napríklad chôdza do práce, používanie schodov, práca v záhrade, prechádzky so psom.
Stratu hmotnosti a spaľovanie tuku pri chudnutí by sme si podľa vedkyne nemali zamieňať. „Ak človek po intenzívnom cvičení váži o kilogram menej, nemusí to znamenať, že sa zbavil kilogramu tuku,“ upozornila.
Ako vysvetlila, naše telo pri získavaní energie nevyužíva len cukry alebo tuky, ale ich využívanie sa priebežne prelína. “Pri pokojnejšej prechádzke môže organizmus vo väčšej miere využívať tuky, zatiaľ čo pri intenzívnom cvičení uprednostňuje glukózu,“ dodala.
Nadmerné množstvo tuku nie je podľa Balážovej len estetický problém. „Tukové bunky majú obmedzenú schopnosť ukladať energiu. Keď sa nadmerne zväčšia, môžu trpieť nedostatkom kyslíka a produkovať látky podporujúce zápal,“ vysvetlila.
Ako dodala, dlhodobo preťažené tukové bunky môžu prestať reagovať na inzulín a v dôsledku toho sa z nich uvoľňujú tuky do krvného obehu. „Ak ich organizmus nespotrebuje, môžu sa ukladať v orgánoch, ktoré na to nie sú prispôsobené, napríklad v pečeni, svaloch, pankrease,“ spresnila.
Vedkyňa upozornila, že v ľudskom tele sa v malom množstve nachádza aj hnedé tukové tkanivo, ktorého úlohou na rozdiel od bieleho tuku nie je uchovávať energetické zásoby. „Hnedý tuk neuskladňuje energiu, ale ju páli a uvoľňuje vo forme tepla,“ priblížila.
V BMC SAV vedci skúmajú, či by bolo možné zvýšiť aktivitu hnedého tkaniva alebo dosiahnuť, aby sa biele tukové bunky svojimi vlastnosťami viac podobali hnedým. „Cieľom je nájsť možnosti, ako zvýšiť energetický výdaj organizmu, čo by v budúcnosti mohlo prispieť k novým prístupom v liečbe obezity,“ uzavrela Balážová.
Zároveň upozornila, že o probléme s pečeňou nemusí človek vôbec vedieť. „Dlho sa to nejak špecificky neprejaví, kým nie je neskoro,“ dodala. Tuk v pečeni možno podľa nej odhaliť sonografiou, tuhosť pečene pomáha odhadnúť tranzientná elastografia a na poškodenie pečene môžu upozorniť aj hodnoty pečeňových enzýmov.
Vedkyňa vysvetlila, že pečeň patrí medzi metabolicky najaktívnejšie orgány v ľudskom tele. „Podieľa sa na spracovaní cukrov a tukov, tvorbe dôležitých bielkovín, regulácii rôznych procesov aj odstraňovaní škodlivých látok,“ povedala s tým, že pri dlhodobo nezdravom životnom štýle sa v nej môže začať hromadiť tuk, ktorý postupne narúša jej fungovanie.
„Veľmi nebezpečné sú sladené nápoje, pretože obsahujú fruktózu, ktorá je metabolizovaná predovšetkým v pečeni,“ upozornila.
Podľa Balážovej sa môže stukovatenie pečene postupne rozvinúť do zápalu, následne fibrózy, pri ktorej sa funkčné pečeňové tkanivo nahrádza jazvovým a v niektorých prípadoch až do cirhózy. „V pokročilých prípadoch môže dôjsť k zlyhaniu orgánu, zvyšuje sa riziko rakoviny pečene,“ varovala.
Kľúčovou pre zlepšenie metabolického zdravia je podľa odborníčky zmena životného štýlu. Radikálne diéty sú však podľa nej z dlhodobého hľadiska neudržateľné. „Nadváha a obezita nevznikajú zo dňa na deň. Podobne preto treba pristupovať aj k ich riešeniu. Menšie a postupné zmeny môžu byť z dlhodobého hľadiska udržateľnejšie a teda účinnejšie, ako drastické obmedzenie jedálnička,“ vysvetlila.
Balážová upozornila, že metabolizmus možno podporiť aj cvičením a budovaním svalov. „Väčšie množstvo svalovej hmoty zvyšuje energetické nároky organizmu,“ pripomenula.
V tejto súvislosti upozornila, že dôležité nie je len cielené športovanie, ale aj každodenný pohyb. Napríklad chôdza do práce, používanie schodov, práca v záhrade, prechádzky so psom.
Stratu hmotnosti a spaľovanie tuku pri chudnutí by sme si podľa vedkyne nemali zamieňať. „Ak človek po intenzívnom cvičení váži o kilogram menej, nemusí to znamenať, že sa zbavil kilogramu tuku,“ upozornila.
Ako vysvetlila, naše telo pri získavaní energie nevyužíva len cukry alebo tuky, ale ich využívanie sa priebežne prelína. “Pri pokojnejšej prechádzke môže organizmus vo väčšej miere využívať tuky, zatiaľ čo pri intenzívnom cvičení uprednostňuje glukózu,“ dodala.
Nadmerné množstvo tuku nie je podľa Balážovej len estetický problém. „Tukové bunky majú obmedzenú schopnosť ukladať energiu. Keď sa nadmerne zväčšia, môžu trpieť nedostatkom kyslíka a produkovať látky podporujúce zápal,“ vysvetlila.
Ako dodala, dlhodobo preťažené tukové bunky môžu prestať reagovať na inzulín a v dôsledku toho sa z nich uvoľňujú tuky do krvného obehu. „Ak ich organizmus nespotrebuje, môžu sa ukladať v orgánoch, ktoré na to nie sú prispôsobené, napríklad v pečeni, svaloch, pankrease,“ spresnila.
Vedkyňa upozornila, že v ľudskom tele sa v malom množstve nachádza aj hnedé tukové tkanivo, ktorého úlohou na rozdiel od bieleho tuku nie je uchovávať energetické zásoby. „Hnedý tuk neuskladňuje energiu, ale ju páli a uvoľňuje vo forme tepla,“ priblížila.
V BMC SAV vedci skúmajú, či by bolo možné zvýšiť aktivitu hnedého tkaniva alebo dosiahnuť, aby sa biele tukové bunky svojimi vlastnosťami viac podobali hnedým. „Cieľom je nájsť možnosti, ako zvýšiť energetický výdaj organizmu, čo by v budúcnosti mohlo prispieť k novým prístupom v liečbe obezity,“ uzavrela Balážová.