Banášov román o Baťovi pokrstil český premiér

Bratislava/Praha 5. novembra (TASR) - Som Baťa, dokážem to! je nový motivačný román slovenského autora Jozefa Banáša, ktorý vyšiel paralelne v Českej republike i na Slovensku. Knižný príbeh geniálneho podnikateľa a vizionára Tomáša Baťu uviedli do života v stredu (3. 11.) v Prahe za účasti českého premiéra Andreja Babiša.



"Dnešná spoločnosť, česká či slovenská, potrebuje pozitívne vzory, ktoré sa riadili vysokými morálnymi a etickými hodnotami, Baťa bol tvrdý, nekompromisný podnikateľ, ale predovšetkým bol náročný voči sebe, zásadne odmietal podplácanie, korupcia bola pre neho absolútne neprijateľná," povedal pre TASR Banáš k českému krstu knižnej novinky o zakladateľovi obuvníckeho priemyslu v Česku, ale aj na Slovensku, s ktorou prichádza po motivačnom románe Prebijem sa! Štefánik.



"Tomáš Baťa je príkladom nielen pre Čechov a Slovákov, ale pre všetkých ľudí, ktorí chcú kráčať životom dôstojne," píše Banáš v knihe, ktorú v českom preklade vydalo vydavateľstvo Olympia aj s predslovom prezidenta ČR Miloša Zemana. "Je to prvýkrát, čo o vo svete preslávenom podnikateľovi zo Zlína vyšiel takýto obsiahly román, a napísal ho Slovák," zdôraznil Banáš.



Spisovateľ na krste pripomenul niekoľko príbehov súvisiacich s baťovskou filozofiou, medzi nimi aj ten o vízii, cieľavedomosti, viere a úspechu, keď sotva desaťročný žiak Baťa vyhlásil pred svojím učiteľom, že raz bude obúvať celý svet. O 40 rokov ten svet už obúval. "Slovo bolo pre Tomáša Baťu predohrou činu, nekupoval mozgy a ruky ľudí, ale získaval si ich srdcia, namiesto rečí šiel osobným príkladom. Desatoro bolo preňho základným životným a podnikateľským princípom," dodal Banáš. Podľa spisovateľa si čitatelia jeho nového motivačného románu môžu vďaka úspešnému podnikateľovi uvedomiť, že "dosiahnuť úspech, naplniť svoj životný cieľ sa dá síce náročnou robotou, ale má to veľký zmysel vtedy, keď budete dodržovať určité etické a morálne hodnoty tak, ako to robí Tomáš Baťa".