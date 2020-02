Barány: Fotografovanie upraveného hlasovacieho lístka porušuje tajnosť

Bratislava 2. februára (TASR) - Fotografovaním už upraveného hlasovacieho lístka a jeho zverejňovaním na sociálnych sieťach dochádza k porušeniu tajnosti hlasovania. Pre TASR to uviedol predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Bárány.



Podľa neho volič môže povedať, ako hlasoval, ale nemal by v záujme jeho ochrany disponovať dôkazom. "Dochádza k porušeniu tajnosti hlasovania. Ten, kto to zverejňuje, možno si ani neuvedomuje, že tým porušuje pravidlá demokratickej súťaže," uviedol pre TASR Bárány.



"Tajnosť hlasovania je osvedčeným spôsobom ochrany slobody voliča pri jeho rozhodovaní a keď ju takýmto spôsobom, možno z recesie, humoru, na protest, porušuje, škodí tým možno aj sám sebe do budúcna a vytvára priestor na kontrolu hlasovania voliča," doplnil v tejto súvislosti šéf štátnej volebnej komisie.



Fotografie hlasovacieho lístka so zakrúžkovanými kandidátmi sa počas volieb objavujú najmä na sociálnych sieťach. Zverejňujú ich v tomto období aj niektorí kandidáti, ktorým lístky posielajú voliči zo zahraničia.



Sankcia za takéto konanie v zákone o podmienkach výkonu volebného práva nie je.



Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára, kandiduje v nich 25 politických subjektov. Stáť budú viac ako 12,6 milióna eur. V ére samostatného Slovenska pôjde o ôsme parlamentné voľby v poradí. Na Slovensku sú viac ako štyri milióny oprávnených voličov.