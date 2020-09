Vyjednávač EÚ žiada od Londýna vysvetlenie vo veci ústupku od záväzkov

Brusel 7. septembra (TASR) - Hlavný vyjednávač Európskej únie pre brexit Michel Barnier v pondelok vyhlásil, že bude požadovať od Londýna objasnenie správy, podľa ktorej Británia plánuje porušiť záväzky, ktoré prijala počas rokovaní o svojom vystúpení z Únie. Informovali o tom agentúry Reuters a AP.



Barnier reagoval na správu v denníku Financial Times, že vláda premiéra Borisa Johnsona plánuje úpravu domácej legislatívy. To by viedlo k oslabeniu záväzkov týkajúcich sa zachovania otvorenej hranice medzi územím Severného Írska, ktoré je súčasťou Spojeného kráľovstva, a Írskom, ktoré je členským štátom EÚ.



Má sa tak podľa Reuters stať v prípade, ak sa Británii do 15. októbra nepodarí s Bruselom dohodnúť sa na budúcej obchodnej zmluve medzi oboma stranami.



K uvedeným záväzkom sa britská strana prihlásila minulý rok podpisom dohody o brexite. Otázka írsko-severoírskej hranice bola jedným z kľúčových prvkov tejto dohody. Únia túto otázku považuje za dôležitú na udržanie mieru v Severnom Írsku.



"Tento protokol je podmienkou na zachovanie mieru a na ochranu neporušiteľnosti jednotného trhu. Je to tiež nevyhnutná podmienka dôvery medzi nami, pretože sa musí rešpektovať všetko, čo sme podpísali v minulosti," opísal situáciu Barnier v rozhovore pre francúzsku rozhlasovú stanicu France Inter.



Barnier povedal, že od svojho Davida Frosta, ktorý vedie rokovací tím britskej strany, požiada o informácie za účelom "lepšieho pochopenia" zámerov britskej vlády.



Oba vyjednávacie tímy sa podľa stanoveného harmonogramu v utorok stretnú v Londýne v poradí už na ôsmom kole pobrexitových rokovaní. Barnier minulý týždeň pre médiá uviedol, že je "znepokojený a sklamaný" doterajším slabým pokrokom rozhovorov.



"Stále mám obavy, že Johnsonova vláda si chce vybrať to najlepšie z dvoch svetov," povedal Barnier s odkazom na súčasný stav pobrexitových rokovaní.



Spojené kráľovstvo Európsku úniu opustilo 31. januára tohto roku a 31. decembra vyprší dohodnuté prechodné obdobie, počas ktorého sa chcú obe strany dohodnúť na podobe obchodnej zmluvy a nového partnerstva, s cieľom čo najviac zmierniť hospodárske škody spôsobené brexitom.