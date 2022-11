Basy zvyšujú chuť ľudí tancovať – a netreba ich ani počuť

Washington 11. novembra (TASR) - Kanadským vedcom sa podarilo výskumom potvrdiť, že hlboké basové tóny zvyšujú chuť ľudí tancovať. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



Výsledky zverejnené v časopise Current Biology ukázali, že účastníci experimentu v kanadskom Hamiltone tancovali takmer o 12 percent viac, keď sa do hudby pridali basy s veľmi nízkou frekvenciou. Tento zvuk tanečníci nepočuli.



"Nevedeli povedať, kedy tieto zmeny (v hudbe) nastali, ale poháňalo ich to do pohybu," povedal agentúre AFP neurológ David Cameron z McMasterovej univerzity v Hamiltone, ktorý štúdiu viedol.



Experiment potvrdzuje známy vzťah medzi basmi a tancom, ktorý však doteraz nebol vedecky dokázaný. "Môžeme ľudí primäť, aby tancovali viac, ak pridáme basy?" formuloval základnú otázku výskumu Cameron.



Návštevníkom koncertu elektronického dua Orphyx v experimentálnej budove LIVElab dali čelenky na snímanie pohybu. Výskumníci potom každé dve minúty zapínali a vypínali reproduktory s veľmi nízkymi basmi. Vždy, keď boli zapnuté, sa objem pohybu návštevníkov zvýšil o zhruba 12 percent.



Podľa Cameronovej teórie basy – aj keď ich ľudia nepočujú – cez pokožku a vnútorné ucho stimulujú zmyslové systémy v tele, ktoré sú veľmi úzko spojené s motorickým systémom. Frontálny kortex mozgu, zodpovedný za zložité duševné funkcie ako premýšľanie či rozhodovanie, pritom obchádzajú.



Ukazuje sa, že stimulácia týchto systémov basmi "povzbudí váš motorický systém, čo pridá trochu energie a elánu do vašich pohybov v reálnom svete," vysvetľuje hypotézu Cameron. Dúfa, že sa mu ju podarí overiť v budúcich experimentoch.



Dôvod, prečo ľudia vôbec tancujú, však vysvetliť stále nedokáže. Väčšina teórií sa odvoláva na sociálnu súdržnosť. "Keď sa s ľuďmi zosynchronizujete, tak máte tendenciu cítiť sa s nimi následne tak trochu previazaní," dodal vedec.