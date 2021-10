Banskobystrický súd, primátori a súd chcú stiahnuť návrhu súdnej mapy

Banská Bystrica 28. októbra (TASR) – Krajský súd (KS) v Banskej Bystrici je plne funkčný a spĺňa všetky kritériá. Z ôsmich KS na Slovensku patrí k súdom s najväčším obvodom a je druhým najväčším z hľadiska personálneho obsadenia, kvalitne vybavený po technickej stránke a od roku 2011 zrekonštruovaný za 7,5 milióna eur. Tak znie odkaz pre ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú, ktorý jej vo štvrtok na stretnutí z Banskej Bystrice adresovali zástupcovia regiónu. Vyzývajú ju, aby tretiu verziu súdnej mapy, ktorá počíta so zrušením banskobystrického KS, na vládu nepredkladala. Zároveň vyzývajú poslancov Národnej rady (NR) SR, aby návrh nepodporili.



„Máme dôvod domnievať sa, že takéto rozhodnutia sú politicky motivované a podobne ako pri reforme siete nemocníc absentuje komunikácia so samosprávami a s odbornou verejnosťou. Ide o diskrimináciu nielen Banskej Bystrice, ale celého regiónu. Reformy by mali ísť ruka v ruke s reformou územnosprávneho členenia a verejnej správy. Zmeny musia byť logické, koncepčné, koordinované, odkomunikované a podložené zmysluplnými argumentmi,“ konštatoval primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.







Zdôraznil, že vláda z banskobystrického regiónu vytvára biele miesto v srdci Slovenska aj pre nedoriešené investičné zámery súvisiace s budovaním severojužného prepojenia Slovenska, nedávno zrušený pripravovaný projekt rekonštrukcie Rooseveltovej nemocnice, kauzu Múzea SNP či absenciu akýchkoľvek strategických investícií.



„Náš KS je oproti tomu v Žiline funkčne obsadený sudcami vo väčšom počte, ako aj odborným administratívnym aparátom. Zatiaľ čo v Banskej Bystrici pracuje 52 vysoko erudovaných sudcov a celkovo 120 zamestnancov, na KS v Žiline pracuje 42 sudcov a 94 zamestnancov,“ konštatoval na stretnutí šéf banskobystrického KS Ján Auxt.







„Súdna mapa v tejto forme by znamenala nielen zníženie dostupnosti súdu pre občanov z Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ale tiež zníženie zamestnanosti. KS tu funguje od roku 1898. Nedovolím, aby Banská Bystrica prišla o súd,“ reagoval poslanec NR SR Igor Kašper (Sme rodina).



Podľa neho by sa tým zhoršil prístup občanov k súdu najmä z južných regiónov kraja.