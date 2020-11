Bábkové divadlo Žilina uvedie premiéru bábkovej hry Pinokio

Žilina 26. novembra (TASR) – Bábkové divadlo Žilina (BDŽ) uvedie v piatok (27. 11.) premiéru dobrodružnej bábkovej hry Pinokio na motívy knihy Pinocchiove dobrodružstvá od Carla Collodiho. Autorom textu a režisérom je Gejza Dezorz. V príbehu Pinocchia je podľa dramaturga BDŽ Mateja Trubana obsiahnutých veľa tém.



"V prípade tejto adaptácie vybral Dezorz najmä problematiku jednotlivca, ktorému je daná absolútna sloboda. V príbehu reflektujeme, ako dokáže jednotlivec s touto slobodou naložiť. Pinokiovi prináša mnoho zábavy, ale aj nebezpečenstva. Nedokáže absenciou dostatočných skúseností rozlišovať dobré od zlého. Verí nepravdám, čo v mnohých hraničných situáciách vedie k dramatickým okamihom, počas ktorých mu ide doslova o život," povedal Truban.







"Divák v hre nájde jednoznačne príbeh o bábke, ktorá sa chcela stať chlapcom, dospieť a byť človekom. Čo je veľmi zaujímavý motív, ktorý skrýva množstvo metaforických myšlienok. Pre mňa osobne bol najkľúčovejší alebo najzaujímavejší motív otcovskej lásky, alebo lásky synovskej k otcovi," podotkol Dezorz, ktorý spolupracuje so žilinským súborom štvrtý raz.



Spolupráca je podľa neho výborná, pretože BDŽ má stále odvahu venovať sa aj tvorbe takzvaného figuratívneho divadla. "Čiže, pracuje sa s bábkami. Pre súbor je to istá výzva a určite aj inšpiratívna práca. Pretože sa pracuje s veľa výrazovými prostriedkami. Čiže, naozaj sa môžu plnohodnotne zapojiť do tvorby. Nie je to iba jeden typ bábok alebo jeden inscenačný princíp," doplnil Dezorz.



Pinokio divákovi ponúka jedinečné marionety, ale aj pútavé divadlo masiek, ako odkaz na dôležité špecifiká histórie BDŽ. "O výtvarnú podobu inscenácie sa zaslúžil renomovaný slovenský bábkarský scénograf Von Dubravay. Inscenačný tím doplnila kostýmová výtvarníčka Lucia Šedivá, ktorá odela hercov do štylizovaných kostýmov, jemne kopírujúcich myšlienku Commedie dell'arte. Texty piesní napísala Lucia Ditte a o ich zhudobnenie sa postaral známy slovenský hudobník Martin Hasák," dodal dramaturg BDŽ.



Realizáciu druhej inscenácie v 70. sezóne BDŽ podporil Žilinský samosprávny kraj.