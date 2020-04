Bednár:Rodiny s autistickým dieťaťom vedia, čo je to sociálna izolácia

Bratislava 4. apríla (TASR) - Rodiny s autistickým dieťaťom, respektíve rodiny s akokoľvek zdravotne znevýhodneným dieťaťom, roky dobre vedia, čo je to sociálna izolácia. Tvrdí to novinár a bloger Jozef Bednár, ktorý o autizme píše od roku 2005. Po knihe Osud tak rozhodol - O živote a autizme s láskou (2015) ponúka čitateľom novinku Nezlomní. Príbehy písané autizmom. Prináša v nej 18 rozhovorov s odborníkmi, rodičmi, súrodencami aj autistami, ktorí sa rozhodli otvorene o svojich problémoch aj radostiach hovoriť.



Bednár je otcom autistického chlapca. V rozhovore pre TASR prezradil aj to, ako jeho rodina prežíva momentálne karanténne opatrenia a obmedzenia pohybu v súvislosti s novým koronavírusom. "Okrem Mareka máme ešte dve dcéry (z toho jedna z nich má od narodenia tiež pomerne vážne zdravotné problémy), takže karanténne opatrenia aj nám dávajú zabrať. Špeciálne Majo ich ťažko znáša, prišiel o svoje pravidelné aktivity v externom prostredí," priznal novinár a bloger.



Jeho autistický syn dvakrát do týždňa po dve hodiny pracuje, okrem toho sa venuje spoločenskému tancu a tiež robí aj krasokorčuľovanie. To všetko si však v čase koronakrízy musí odoprieť. "Cítim, že je úzkostnejší, má väčší strach, je aj nervóznejší," konštatoval Bednár. Spolu s manželkou sa správajú zodpovedne a so svojimi tromi deťmi zostávajú doma. Chystali sa tak osláviť aj Svetový deň povedomia o autizme, ktorý sme si pripomenuli 2. apríla. "Budeme určite doma, ak bude pekne, maximálne dáme v rúškach nejakú krátku prechádzku," dodal Bednár.



Napriek tomu, čo všetko mu osud 'naložil', sa nesťažuje: "Uvedomujem si, že mnoho, mnoho rodín s autistickými, ale aj inak zdravotne znevýhodnenými deťmi je na tom z hľadiska stavu týchto detí oveľa ťažšie ako my. Myslím preto špeciálne v tomto období najmä na tieto rodiny, aby to celé zvládli – nielen vo fyzickom, ale aj psychickom zdraví."



Súčasťou knižnej novinky Jozefa Bednára Nezlomní sú fotografie reportážneho fotografa Tomáša Benedikoviča.