Belgickí colníci zadržali za šesť týždňov vyše 27 ton kokaínu

Antverpy 5. apríla (TASR) - Belgickí colníci v prístave Antverpy zadržali v uplynulých šiestich týždňoch celkovo 27,64 tony kokaínu. Len v noci z minulého piatka na sobotu skonfiškovali takmer 11 ton tejto drogy, oznámila v pondelok tamojšia prokuratúra.



Hodnota zadržaného množstva kokaínu na čiernom trhu by predstavovala takmer 1,4 miliardy eur. Podľa prokuratúry prípad súvisí so zachytením a odkódovaním pol milióna zašifrovaných správ, ktoré si medzi sebou posielali členovia kriminálnych gangov.



Belgická federálna polícia viedla dva roky vyšetrovanie organizovaného zločinu týkajúce sa 500 miliónov správ zaslaných prostredníctvom zariadení Sky ECC, ktoré predávala firma Sky Global sídliaca v Kanade, napísala agentúra AFP. Riaditeľa tejto firmy a jej spolupracovníka v marci v USA obžalovali z napomáhania pašovaniu drog. V Belgicku v tejto súvislosti zadržali 48 osôb spolu so strelnými zbraňami, policajnými uniformami a 1,2 milióna eur v hotovosti.



Agentúra DPA dopĺňa, že v posledných rokoch zachytili úrady vo viacerých európskych krajinách značné množstvá kokaínu. Koncom februára ich v hamburskom prístave zaistili 16 ton, čo bol dosiaľ najväčší "úlovok" v Európe. Podľa nemeckej polície v roku 2019 v prístavoch Rotterdam a Antverpy skonfiškovali celkovo viac než 100 ton kokaínu.