Belgicko vyšetruje vojaka na úteku pre pokus o vraždu

Brusel 22. mája (TASR) - Belgický sudca začal voči hľadanému vojakovi s podozrením na krajne pravicové názory a s prístupom k raketometom vyšetrovanie vo veci pokusu o vraždu súvisiacu s terorizmom a nelegálnej držby zbraní. Informovala o tom v piatok tamojšia prokuratúra, píšu agentúry AFP a DPA.



"Vyšetrovanie stále prebieha," uviedol hovorca federálnej prokuratúry Eric Van Duyse. "Sudca bol poverený vyšetrovaním pokusu o teroristický atentát a držbu zbraní v kontexte terorizmu," priblížil.



Ako potvrdilo belgické ministerstvo spravodlivosti pre agentúru Belga, z vyšetrovania vyplýva, že 46-ročný Jurgen Conings sa v pondelok večer zhruba dve hodiny zdržiaval v blízkosti potenciálneho cieľa. Kto, alebo čo malo byť cieľom plánovaného útoku nebolo bezprostredne známe, píše DPA.



Minister spravodlivosti Vincent Van Quickenborne pre stanicu VRT uviedol, že muž sa na spáchanie skutku pripravoval niekoľko dní. VRT vychádza z toho, že vojak chcel zaútočiť na známeho flámskeho virológa Marca Van Ransta, ktorého následne previezli na bezpečné miesto. Tento odborník sa stal počas pandémie koronavírusu terčom útokov konšpirátorov a členov flámskej krajnej pravice.



V opustenom aute hľadaného muža, ktoré objavili v utorok neďaleko holandských hraníc, sa našiel okrem ťažkých zbraní i "podozrivý mechanizmus" - podľa nepotvrdených mediálnych informácií malo ísť o výbušné zariadenie. Prokuratúra v tejto súvislosti uviedla, že čaká na technickú správu, ktorá určí o aké zariadenie ide.



Conings sa v listoch, ktoré zanechal, vyhrážal útokmi voči viacerým štátnym a verejným predstaviteľom. Podľa vyšetrovateľom je nebezpečný a zrejme aj ozbrojený.



Stovky policajtov zo štyroch krajín, členovia armády i vrtuľníky v noci na piatok bezúspešne prehľadávali národný park Hoge Kempen na belgicko-holandských hraniciach. "Skutočnosť, že sa ho nepodarilo nájsť, neznamená bezpodmienečne, že sa v tejto oblasti nezdržiava, alebo sa nezdržiaval," povedal hovorca prokuratúry. Dodal, že existujú konkrétne dôkazy, že sa v parku nachádzal.



Jurgen Conings je zaradený do zoznamu extrémistov, monitorovaných belgickým protiteroristickým úradom. Patrí k približne 30 príslušníkom belgických ozbrojených síl, ktorí sú známi sympatiami voči extrémistom. Napriek tomu je v aktívnej službe a cvičí belgických vojakov pred vyslaním do zahraničných misií.



Tento prípad vzbudil medzinárodnú pozornosť a belgickú vládu dostal do situácie, keď musela vysvetľovať, prečo mal vojak s extrémistickými názormi prístup k vojenským zbraniam. "Došlo k procedurálnym zlyhaniam," povedala tamojšia ministerka obrany Ludivine Dedonderová pre stanicu RTBF. Prisľúbila úsilie o zmenu príslušného zákona, ktorý by umožnil dôkladnejšie preverovanie všetkých vojakov, ktorí majú prístup k citlivým lokalitám a zbraniam.



Belgický premiér Alexander de Croo v reakcii na tieto udalosti nariadil vypracovanie správy o extrémizme v radoch miestnej polície, ozbrojených zložkách a colných úradov a v júni chce predstaviť "akčný plán".