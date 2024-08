VIDEO: Beňuš bol najlepší Slovák na hrách v Paríži: Užívam si to

Bratislava 11. augusta (TASR) - Vodný slalom zostáva výkladnou skriňou slovenského športu. Ani v Paríži neporušil tradíciu a postaral sa o medailu, tak ako na všetkých hrách v ére samostatnosti. Bronz vybojoval v kategórii C1 Matej Beňuš, od medaily však nebola ďaleko ani Zuzana Paňková, ktorá v rovnakej disciplíne obsadila 4. miesto.







Beňušovi zavesili na krk bronzovú medailu 29. júla a vtedy ešte nemohol tušiť, že bude najlepším slovenským športovcom na parížskych hrách. "Dúfal som, že medailí bude viac, no je to tak ako to je. Buďme radi aspoň za tú jednu medailu," povedal Beňuš v nedeľu ako hosť Olympijského festivalu v Bratislave a prezradil, že od parížskeho úspechu má nabitý program. "Mám veľa mediálnych povinností, ale užívam si to. Teším sa však už na dovolenku, som týždeň na Slovensku, no vlastné deti som poriadne nevidel."



Beňuš rozšíril svoju medailovú zbierku spod piatich kruhov, už v Riu získal striebro. Po Paríži ho čakajú chvíle oddychu, no fanúšikovia ho v lodi ešte tento rok uvidia. "V polovici septembra máme ešte 4. a 5. kolo Svetového pohára. Skúsim sezónu riadne dokončiť, keď sa darí," informoval.







Paňková má za sebou prvú olympiádu a ani s odstupom viac ako týždňa necíti zo 4. priečky smútok. "Ako sklamanie to vôbec neberiem. Išla som moju najlepšiu jazdu, boli tam iba maličké chybičky, ktoré vidím až teraz s odstupom času. Vôbec sa na seba nehnevám, som hrdá na toto miesto. Medaila bola veľmi blízko, určite ma to nakopne. Hneď ďalšie myšlienky po pretekoch boli - ako sa môžem zlepšiť, ako môžem pracovať," prezradila pre TASR vlajkonosička slovenskej výpravy na otváracom ceremoniáli.