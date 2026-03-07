Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Benzín na americkom trhu tento týždeň zdražel o 11 %, nafta o 15 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Miroslava Cibulková

Analytici predpokladajú, že zdražovanie pohonných látok v USA by mohol pokračovať.

Autor TASR
New York 7. marca (TASR) - Maloobchodné ceny benzínu a nafty na americkom trhu v dôsledku vojny USA a Izraela proti Iránu prudko rastú. V piatok (6. 3.) galón (3,785 litra) benzínu podľa údajov motoristickej asociácie AAA v priemere stál 3,32 USD (2,87 eura). Bol tak o 11 % drahší ako pred týždňom a najdrahší od septembra 2024. Nafta v priemere stála 4,33 USD, čiže o 15 % viac ako pred týždňom. Bola tak najdrahšia od novembra 2023. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Analytici predpokladajú, že zdražovanie pohonných látok v USA by mohol pokračovať. „Vzhľadom na súčasné trhové podmienky by sa priemerná cena benzínu na celoštátnej úrovni mohla v nasledujúcich dňoch vyšplhať na 3,50 až 3,70 USD za galón,“ povedal analytik firmy GasBuddy Patrick De Haan.

Narušenie prepravy na Blízkom východe zvýšilo dopyt po rope z USA v zahraničí, čo viedlo k zvýšeniu cien aj pre americké rafinérie. „USA sa zbavili závislosti od blízkovýchodnej ropy, ale ázijské rafinérie a v menšej miere ani európske rafinérie to neurobili,“ povedal analytik spoločnosti OPIS Denton Cinquegrana. Výsledkom je podľa jeho slov to, že teraz rastie dopyt po americkom exporte ropy, a teda aj jej cena na trhu USA.

(1 EUR = 1,1561 USD)
