Beryl udrel v Texase opäť ako hurikán

Houston 8. júla (TASR) - Hurikán Beryl v pondelok skoro ráno zasiahol pevninu v americkom štáte Texas a priniesol prudký dážď a silný vietor. Hurikán, ktorý v Karibiku zanechal najmenej 11 obetí, spôsobil v texaskom meste Houston výpadky elektriny a zaplavil ulice. Podľa správy agentúry AP píše TASR.



Jeden človek zahynul na predmestí Houstonu, keď na jeho dom spadol strom. Viac ako milión odberných miest zostalo po prechode hurikánu bez dodávok elektrickej energie. Na celom pobreží boli vydané výstrahy pred povodňami.



Beryl síce zoslabol na búrku, keď prechádzal mexickým polostrovom Yucatán, no nad Mexickým zálivom pred príchodom do Texasu opäť nadobudol silu hurikánu. Očakáva sa, že Beryl znova zoslabne, keď sa presunie do vnútrozemia USA. Nezvyčajne skorý príchod silného hurikánu podľa meteorológov predznamenáva nepokojnú sezónu.



Texaské úrady varovali obyvateľov pozdĺž pobrežia, aby sa pripravili na záplavy a prudké dažde. V niektorých nízko položených oblastiach bola nariadená evakuácia. Federálna agentúra pre mimoriadne situácie už vyslala na pobrežie záchranné zložky a humanitárnu pomoc.