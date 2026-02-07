< sekcia Import
Biatlonistka Passlerová sa odvolala na Športový súd, chce súťažiť
Vypočutie v zrýchlenom konaní je naplánované na utorok 10. februára.
Autor TASR
Rím 7. decembra (TASR) - Talianska biatlonistka Rebecca Passlerová sa odvolala na Športový arbitrážny súd (CAS) proti predbežnému zastaveniu športovej činnosti za doping. Dvadsaťštyriročná pretekárka chce dosiahnuť zrušenie suspendácie, aby mohla súťažiť na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Passlerová vo svojej žiadosti argumentovala, že pozitívny test spôsobila kontaminácia. Vypočutie v zrýchlenom konaní je naplánované na utorok 10. februára. Päťnásobná medailistka z juniorských MS sa ešte pred slávnostným otvorením ZOH 2026 postarala o prvý dopingový prípad hier, keď mala pri mimosúťažnej kontrole pozitívny nález na letrozol. Látka sa užíva pri hormonálnej liečbe rakoviny prsníka a je zakázaná, lebo môže byť použitá na potlačenie vedľajších účinkov pôsobenia anabolických steroidov. Na zozname zakázaných látok Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) je od roku 2008, pripomenula AP.
