BIHARIOVÁ: Chceme sa zastať zaočkovaných ľudí, chránia nás všetkých

Novela zákona a návšteva pápeža

Otázka pre Irenu Bihariovú

-Poslanec NRSR Tomáš Valášek vystúpil z hnutia Za ľudí a pridal sa k Progresívnemu Slovensku, je aj členom predsedníctva vašej strany. To vám dáva možnosť predkladať v NR SR legislatívne návrhy. Chcete túto možnosť v najbližších mesiacoch využiť?-

Podarilo sa nám vykryštalizovať veľmi sľubný tím, ktorý rovnako nahliada na sociálnu a rodinnú politiku. V septembri predstavíme viacero sociálnych a rodinno-sociálnych politík, vrátane legislatívnych návrhov.

Bratislava 29. júla (Teraz.sk) – Verejné zhromaždenie Za očkované Slovensko nemá za cieľ stavať na uliciach dva znepriatelené politické tábory, ale povzbudiť očkovaných ľudí, ktorí svoje obavy a neistoty z vakcinácie prekonali a prispeli tým k budovaniu kolektívnej imunity na Slovensku. V diskusii na TASR TV povedala predsedníčka Progresívneho Slovenska (PS) Irena Bihariová.dodala na margo akcie, ktorá prebehne v piatok 30. júla na Námestí Slobody v Bratislave.Zdôraznila, že ak má očkovanie na Slovensku podporu väčšiny populácie, nemala by to byť väčšina mlčiaca.tvrdí predsedníčka PS.Na Slovensku je podľa nej množstvo ľudí, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemôžu dať očkovať a široká skupina ďalších, ktorí v tejto otázke váhajú. Podľa Bihariovej by na túto neistotu bola najlepšou odpoveďou racionálna a komplexná informačná kampaň doplnená možnosťou pred rozhodnutím o očkovaní otestovať svoj zdravotný stav.poznamenala.Podľa Bihariovej by sa k očkovaniu malo pristupovať ako k odbornej téme súvisiacej s bojom proti pandémii a nesnažiť sa na jej základe polarizovať spoločnosť.tvrdí.vyhlásila Bihariová.Progresívne Slovensko podľa nej napriek čiastkovým výhradám akceptuje novelu zákona, ktorá umožní pri definovaní protipandemických opatrení v ohrozených okresoch zohľadňovať údaje z digitálnych covid preukazov.povedala s tým, že je to v záujme samotných ohrozených osôb. V tomto zmysle rozumie aj rozhodnutiu ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nom. OĽaNO), ktorý avizoval, že na stretnutia s pápežom Františkom v septembri budú mať prístup iba zaočkované osoby.Na druhej strane, príprava štátu na tretiu vlnu pandémie podľa nej nedostatočne zohľadňuje skúsenosti z prvých dvoch vĺn.povedala. Dodala, že politická reprezentácia sa viac venuje vzájomným bojom ako boju s pandémiou a pandemické problémy len tlačí pred sebou.opýtala sa predsedníčka PS.